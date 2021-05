Boris envoie une lettre à Sturgeon et Drakeford «Reconstruire la Grande-Bretagne» | Politique | Nouvelles

Après que les conservateurs aient fait des gains massifs dans la plus grande partie de l’Angleterre, les travaillistes ont conservé le pays de Galles en réinstallant Mark Drakeford en tant que premier ministre et le SNP a accru son emprise sur l’Écosse en renvoyant Nicola Sturgeon en tant que premier ministre. M. Johnson a appelé hier soir les deux dirigeants pour les féliciter et a fait suivre cela avec une lettre dans l’attente de «reconstruire» l’économie et la reprise de la covid.

Il a déclaré: «Je crois passionnément que les intérêts des citoyens à travers le Royaume-Uni et en particulier des habitants de l’Écosse et du Pays de Galles sont mieux servis lorsque nous travaillons ensemble.

«Nous l’avons montré à travers le déploiement du vaccin. La capacité du gouvernement britannique à se procurer des vaccins à grande échelle a profité aux populations de toutes les régions de notre pays.

«Le personnel dévoué et travailleur du NHS Scotland a veillé à ce que les coups soient mis dans les bras de Gretna à John o ‘Groats.»

Tout en ne répondant pas directement aux demandes du SNP pour un référendum sur l’indépendance de l’Écosse, il a clairement indiqué qu’il n’accepterait pas celui-ci et souhaitait une approche «Team UK» de la reprise.

Il a déclaré: «C’est Team UK en action, et je réengage le gouvernement du Royaume-Uni à travailler avec les gouvernements écossais et gallois dans cet esprit de coopération.

«Avec des pays du monde entier, le Royaume-Uni est confronté à des défis sans précédent dans notre histoire. Alors que nous continuons à tracer notre chemin pour sortir de la phase aiguë de la pandémie de COVID-19, nous devons nous tourner vers le rétablissement.

«Ce sera un voyage difficile. Alors que les larges épaules du Royaume-Uni ont soutenu les emplois et les entreprises tout au long du pays, nous savons que la reprise économique sera une responsabilité partagée sérieuse car les dégâts de la pandémie sont profonds. Le COVID-19 a également posé des défis importants pour nos services publics, des heures d’apprentissage perdues à l’école, aux arriérés dans le NHS et les tribunaux.

«Pour les surmonter, nous devrons faire preuve du même esprit d’unité et de coopération qui a marqué notre combat contre la pandémie.»

Il a ajouté: «À cette fin, et reflétant votre engagement à vous concentrer sur le rétablissement, je voudrais vous inviter à vous joindre à moi, à mes collègues du gouvernement britannique et à d’autres, lors d’une réunion au sommet pour discuter de nos défis communs et de la manière dont nous pouvons travailler ensemble dans l’avenir. des mois et des années pour les surmonter.

«J’écrirai dans des termes similaires au premier ministre du Pays de Galles et aux premiers et vice-premiers ministres d’Irlande du Nord. Nous aurons tous nos propres perspectives et idées – et nous ne serons pas toujours d’accord – mais je suis convaincu qu’en apprenant les uns des autres, nous pourrons mieux reconstruire, dans l’intérêt des personnes que nous servons. »

