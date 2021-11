Boris est revenu à Londres à temps pour le sleaze row des conservateurs | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Premier ministre s’est rendu lundi à l’hôpital général Hexham de Northumberland, laissant Steve Barclay, ministre du Cabinet Office et chancelier du duché de Lancaster, face à un débat sur les normes dans la vie publique. Cela a conduit à des accusations selon lesquelles le Premier ministre aurait esquivé le rassemblement de députés.

S’exprimant lundi depuis Hexham, M. Johnson a déclaré: « Ce dont nous devons nous assurer, c’est de prendre tout cela très, très au sérieux et de bien faire les choses. Il y a un débat aujourd’hui.

« Malheureusement, je ne peux pas être là parce que j’ai un engagement de longue date ici, mais les travaillistes veulent se concentrer sur un cas particulier, un député en particulier, qui a subi une grave tragédie personnelle et qui a maintenant démissionné. »

L’épouse de l’ancien ministre du Cabinet Owen Paterson, Rose, a été retrouvée morte en juin de l’année dernière.

Des images publiées par MailOnline suggèrent que M. Johnson a réussi à rentrer à Londres avant 17 heures, à temps pour avoir assisté à la session qui a duré trois heures jusqu’à 19 heures.

Tom Hancock, militant de Lib Dem et candidat à Berwick aux élections de 2019, aurait repéré M. Johnson et son entourage attendant le même train de 13h30 qu’il prenait de Newcastle à Londres.

M. Hancock a déclaré qu’il était arrivé à l’heure à King’s Cross à 16 h 41 et qu’il avait pris le PM débarquant à la gare, rapporte MailOnline.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré que le Premier ministre avait des engagements préexistants dans le Nord-Est pour rencontrer le personnel du NHS sur l’importance d’obtenir des rappels et M. Barclay a assisté au débat au nom du gouvernement parce qu’il était la bonne personne pour le faire.

Le vice-Premier ministre Dominic Raab s’est vu demander sept fois aujourd’hui pourquoi M. Johnson ne s’était pas excusé pour la dispute et s’il était désolé ou non.

« Steve Barclay était le ministre responsable à la Chambre des communes hier, je suis clair maintenant, et l’ensemble du gouvernement – tous les ministres le sont – que c’était une erreur de confondre deux problèmes, le cas individuel avec le système plus large et la procédure régulière qui devrait être en place, et nous le regrettons », a déclaré M. Raab à l’émission Today sur BBC Radio 4.

La pression monte sur le premier ministre depuis que les conservateurs ont tenté de modifier les règles parlementaires en matière disciplinaire.

Les changements auraient permis à M. Paterson, accusé de lobbying illégal, de faire appel d’une suspension de 30 jours des Communes qui avait été recommandée par le comité des normes de surveillance du Parlement.

Les députés conservateurs avaient été invités à voter pour les changements, mais le gouvernement a fait volte-face sur sa décision à la suite de nombreuses critiques.

La débâcle a conduit à des querelles sur le lobbying des députés et des parlementaires occupant un deuxième emploi. Cela a également alimenté les spéculations quant à savoir si M. Johnson a déclaré ou non des intérêts financiers pendant les vacances ainsi que des rénovations dans son appartement de Downing Street.

L’absence de M. Johnson du débat, déclenchée par les allégations de sordides conservateurs, a enragé les députés avec la députée libérale démocrate Wendy Chamberlain, affirmant que les actions du gouvernement avaient terni la réputation de la Chambre.

« Nous sommes entachés d’allégations de sleaze », a-t-elle déclaré.

Sir Keir Starmer a déclaré à la Chambre que le Premier ministre s’était porté préjudice à lui-même, à son parti et à la démocratie à la suite du vote.

M. Barclay a déclaré à la Chambre que le gouvernement écoutait attentivement les préoccupations légitimes soulevées depuis le vote et a exprimé ses regrets pour l’erreur.

Le gouvernement prévoit de présenter une motion qui écarterait l’amendement adopté lors du vote de la semaine dernière. Il aurait mis en place un comité pour revoir les procédures de normalisation.

Le porte-parole de No10 a déclaré: « Nous reconnaissons les opinions bien arrêtées sur ce point particulier et après les avoir réécoutées hier après-midi, nous déposerons une motion ce soir pour la semaine prochaine afin d’officialiser le changement d’approche en désélectionnant l’amendement. »