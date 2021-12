Boris et le personnel photographiés avec du vin dans le jardin n ° 10 « pendant le verrouillage »

Les gens n’étaient autorisés à rencontrer qu’une seule personne en dehors de leur foyer à la fois (Photo : PA/Crown Copyright)

Une photo aurait émergé de Boris Johnson avec du vin et du fromage aux côtés de 18 personnes dans le jardin n ° 10 alors que la nation était confrontée à des restrictions de verrouillage l’année dernière.

Le Premier ministre est vu avec jusqu’à 17 membres du personnel et la fiancée de l’époque Carrie sur une photo obtenue par The Guardian, qui aurait été prise en mai 2020.

À l’époque, les Britanniques n’étaient autorisés à rencontrer qu’une seule personne en dehors de leur foyer à une distance de deux mètres à l’extérieur.

Quelques heures plus tôt, l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock a exhorté les gens à « s’il vous plaît respecter les règles, garder un œil sur votre famille et ne pas prendre de risques » alors que les températures montaient en flèche pendant l’été.

Des sources avaient précédemment affirmé qu’une vingtaine d’employés avaient bu du vin et des spiritueux et mangé de la pizza après la conférence de presse, certains « buvant jusqu’à tard dans la soirée ».

Le chef conservateur aurait passé environ 15 minutes avec le personnel, disant à un assistant qu’ils méritaient un verre pour avoir « repoussé » la pandémie.

En réponse, Downing Street a nié qu’un événement social s’était produit le 15 mai, affirmant que M. Johnson avait tenu « une série de réunions » dans son jardin.

Ils ont ajouté: « Le Premier ministre s’est rendu à sa résidence peu après 19 heures. Un petit nombre de membres du personnel requis pour travailler sont restés dans le jardin de Downing Street pendant une partie de l’après-midi et du soir.

Les conseils à l’époque, les réunions en face-à-face ne devraient avoir lieu que si «absolument nécessaire».

Angela Rayner, la chef adjointe du parti travailliste, a décrit la nouvelle image comme « une gifle au public britannique ».

Downing Street a déclaré qu' »une série de réunions » s’étaient tenues dans le jardin de Downing Street (Photo: Crown Copyright)

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Cela survient après que le gouvernement a été accusé d’avoir organisé un certain nombre de fêtes de Noël alors que des millions de personnes ont suivi de sévères restrictions l’année dernière.

La haut fonctionnaire Sue Gray a été chargée d’enquêter sur les rapports après que le secrétaire du Cabinet Simon Case a été retiré de l’enquête après qu’il a été révélé qu’il était au courant d’un quiz organisé dans son département.

Sur la nouvelle photo, M. Johnson et son épouse actuelle sont assis autour d’une table de jardin avec deux membres du personnel.

Quatre autres membres du personnel sont assis autour d’une deuxième table à distance, tandis que neuf personnes sont rassemblées sur l’herbe, et deux autres sont assises par terre à droite.

Mme Rayner a déclaré: « Cette image est tout à fait déchirante à voir pour les personnes qui ont passé la première vague de la pandémie en première ligne de nos services de santé, manquant désespérément leurs proches, endurant la solitude, manquant des funérailles. »

Elle a ajouté: « Le Premier ministre nous montre constamment qu’il n’a aucun respect pour les règles qu’il met en place pour le reste d’entre nous.

Plus : Coronavirus



‘Allégation de boire et de faire la fête tard dans la soirée [at No 10] quand le reste d’entre nous ne faisait que récemment une promenade quotidienne.

Le numéro 10 a soutenu que la consommation d’alcool au travail n’était pas contraire à la réglementation, selon The Guardian.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré dimanche: « Comme nous l’avons dit la semaine dernière, les réunions de travail ont souvent lieu dans le jardin de Downing Street pendant les mois d’été. A cette occasion, des réunions du personnel ont eu lieu après une conférence de presse n°10.

« Downing Street est la maison du Premier ministre ainsi que son lieu de travail. L’épouse du Premier ministre habite au n°10 et utilise donc aussi légitimement le jardin.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();