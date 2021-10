Boris et Sturgeon harcelés par Starmer alors que les travaillistes visent à «regagner la confiance» en Écosse | Politique | Nouvelles

Sir Keir a reconnu que les travaillistes ne méritaient pas de diriger un gouvernement britannique jusqu’à ce qu’il puisse regagner la confiance de ceux qui se trouvent au nord de la frontière. Il a déclaré au Sunday Mail en Écosse: «Il n’y a pas de retour pour les travaillistes sans gagner en Écosse – et il ne devrait pas y en avoir. C’est un parti qui a été façonné par l’Écosse et je suis fier de notre bilan pour le changer pour le mieux.

« Mais ce travail n’est pas terminé – ensemble, nous pouvons rendre l’Écosse plus forte et plus juste et c’est pourquoi je travaille si dur pour regagner la confiance des gens. »

Le leader travailliste a lancé une attaque féroce contre les gouvernements conservateur et SNP, affirmant que « les Écossais sont en train d’échouer » de leur part, soulignant la réduction annoncée du crédit universel de la part des conservateurs.

Mais il a également réservé des critiques à Mme Sturgeon, ajoutant que le SNP n’est pas irréprochable dans la gestion de bon nombre de ces crises ».

Sir Keir a fulminé : « Les Écossais sont laissés pour compte par deux mauvais gouvernements et ce ne sont pas seulement les gros titres – il s’agit de vivre avec dignité ou de vivre sans elle.

« Cet hiver, des milliers de personnes doivent choisir entre se chauffer et manger. La réduction du crédit universel poussera de nombreuses personnes à travers le Royaume-Uni plus profondément dans la pauvreté.

« Cela signifie qu’il n’a jamais été aussi important de se débarrasser de ce cruel gouvernement conservateur.

«Mais – et Nicola Sturgeon ne peut pas fuir cela – le Parlement écossais n’est pas impuissant et le SNP n’est pas irréprochable dans la gestion de bon nombre de ces crises.

« Juste un exemple, le pouvoir sur les paiements de carburant d’hiver a été remis au gouvernement écossais en 2016, mais le SNP l’a rendu aux conservateurs.

« Et cela fait partie de ma promesse envers l’Écosse – à Holyrood ou à Westminster, les travaillistes travailleront toujours pour des solutions qui font la différence, ne parlent pas de changement et ne parviennent pas à livrer. »

« Dirigé par Anas Sarwar en Écosse, le Parti travailliste est à l’écoute des espoirs des gens pour l’avenir et s’efforce de faire avancer les choses.

« Et c’est pourquoi les travaillistes gagneront à nouveau en Écosse parce que, pendant que d’autres partis se chamaillent, nous allons retrousser nos manches et travailler pour construire un pays meilleur. »

Le SNP a continué à faire pression pour l’indépendance de l’Écosse, Mme Sturgeon espérant organiser un autre référendum sur la question avant la fin de 2023 – tant que la pandémie de Covid sera passée.

Sir Keir a adopté une ligne dure contre la séparation de l’Écosse du reste du Royaume-Uni et a refusé de soutenir un deuxième vote, mais a soutenu une nouvelle décentralisation dans tout le Royaume-Uni.

Il a ajouté : « Je suis en faveur d’une décentralisation plus poussée et c’est l’un des principes qui sous-tendent le travail de Gordon Brown au sein de la Commission sur l’avenir du Royaume-Uni.

« Dans le cadre de cela, la seule chose que nous n’allons pas tolérer est l’éclatement de l’Union, mais sinon nous sommes ouverts à une nouvelle décentralisation. »