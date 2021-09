Boris et Truss lanceront une offensive de charme aux États-Unis alors que le PM s’envole pour voir Biden | Politique | Nouvelles

La secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss a été informée que son principal travail consiste à réparer les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni (Image: .)

Le Premier ministre s’envolera pour New York pour prononcer un discours aux Nations Unies avant de se rendre à Washington pour s’entretenir avec le président Biden à la Maison Blanche. Cela survient alors que des sources ont affirmé que sa nouvelle secrétaire aux Affaires étrangères, Liz Truss, avait été informée que sa tâche principale était de réparer les relations américano-britanniques et de les mettre sur une base solide.

La promotion est intervenue après que Mme Truss “a prouvé ses références en tant qu’ambassadrice efficace de la Grande-Bretagne” dans ses succès de globe-trotter en concluant des dizaines d’accords de libre-échange.

Son prédécesseur Dominic Raab a été décrit comme « trop sec » et « pas assez aimable » pour faire face à ce qui est devenu une relation délicate depuis que Joe Biden est entré à la Maison Blanche.

Pendant ce temps, la réunion devrait exaspérer davantage le président français Emmanuel Macron qui a retiré la semaine dernière ses ambassadeurs des États-Unis et de l’Australie après que les deux pays se sont joints au Royaume-Uni pour signer un nouveau pacte de défense des sous-marins nucléaires du Pacifique.

La réunion devrait exaspérer davantage le président français Emmanuel Macron (Image: Chesnot/.)

S’exprimant avant la visite, le Premier ministre a exposé ses principaux objectifs en matière de changement climatique et de sécurité.

Il a déclaré : « Les dirigeants mondiaux disposent d’une petite fenêtre de temps pour tenir leurs engagements climatiques avant la COP26. Mon message à ceux que je rencontre cette semaine sera clair : les générations futures nous jugeront en fonction de ce que nous accomplirons dans les mois à venir.

« Cette semaine, alors que les dirigeants mondiaux arrivent à New York pour le plus grand événement diplomatique de l’année, je vais les pousser à prendre des mesures concrètes sur le charbon, le climat, les voitures et les arbres afin que nous puissions réussir la COP26 et maintenir nos objectifs climatiques. à portée de main.

« Nous devons continuer à plaider en faveur d’une reprise durable du coronavirus enracinée dans la croissance verte. Et nous avons la responsabilité de veiller à ce que les avantages de cette croissance s’étendent à tous, peu importe où ils sont nés. »

Mme Truss arrivera avec le Premier ministre aux États-Unis plus tard dans la journée (dimanche 19 septembre) pour le voyage – la première visite officielle dans son nouveau rôle.

Liz Truss est « ravie » de se rendre aux États-Unis en tant que ministre des Affaires étrangères (Image : Wiktor Szymanowicz/.)

Elle a déclaré : « Je suis ravie que ma première visite internationale en tant que ministre des Affaires étrangères soit aux États-Unis, le partenaire le plus proche et le plus important du Royaume-Uni. À l’Assemblée générale des Nations Unies, j’ai hâte de réunir les dirigeants mondiaux pour s’attaquer aux principaux problèmes du jour et de projeter une Grande-Bretagne mondiale positive et tournée vers l’extérieur qui profite aux habitants du Royaume-Uni. »

Elle convoquera les cinq membres permanents (P5) du Conseil de sécurité de l’ONU – le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, la Chine et la Russie – pour encourager la coopération internationale sur des questions vitales telles que l’Afghanistan et la distribution de vaccins.

Des sources proches du Premier ministre ont admis que les relations entre Downing Street et la Maison Blanche étaient tendues, M. Biden n’ayant nommé un ambassadeur au Royaume-Uni que cette semaine, plus de six mois après son entrée en fonction.

Les relations ont atteint un point bas dans la crise afghane, qui a vu M. Biden critiqué pour avoir permis l’effondrement de l’armée afghane et permis aux talibans de se rendre à Kaboul presque sans opposition.

Le retrait chaotique et humiliant qui a suivi du pays par les puissances occidentales a été aggravé par un manque de communication de la Maison Blanche avec le président américain refusant de prendre un appel de M. Johnson à un moment donné.

Les réunions à Washington seront la première occasion pour les deux dirigeants de discuter de la dernière situation en Afghanistan après le retrait de l’OTAN du pays en face à face.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont mené une action internationale pour empêcher une catastrophe humanitaire dans la région.

Boris Johnson Dutch rencontre le Premier ministre néerlandais Mark Rutte (Image : Wiktor Szymanowicz/.)

Ce travail sera renforcé par la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, conduite par le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, qui appelle à un accès humanitaire urgent à l’Afghanistan. Le Royaume-Uni a engagé 286 millions de livres sterling d’aide à l’Afghanistan cette année.

Les deux discuteront également de l’annonce la semaine dernière du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Australie de former un nouveau pacte de défense – AUKUS – pour promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région indo-pacifique. L’alliance est considérée comme « une articulation concrète » des objectifs et valeurs communs du Royaume-Uni et des États-Unis.

M. Johnson, qui s’est entretenu avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte vendredi soir, a déjà tenté de calmer les inquiétudes des États de l’UE concernant leur exclusion de l’accord de sécurité qui n’a été rendu possible pour le Royaume-Uni que par le Brexit.

Selon des sources, les relations tendues avec la Maison Blanche de Biden étaient l’une des principales raisons pour lesquelles Mme Truss, qui avait déjà participé aux négociations commerciales entre les États-Unis et le Royaume-Uni, était considérée comme la candidate idéale pour résoudre le problème.

Une source a noté : « Liz [Truss] a amené les Américains à importer à nouveau notre bœuf et à régler le problème du whisky, alors qui de mieux pour charmer l’administration Biden. »

Une source proche du nouveau ministre des Affaires étrangères a déclaré: “Elle frappera le tambour encore plus fort pour Global Britain.”

On espère que ce voyage pourra aider à faire avancer les négociations commerciales en renforçant les relations entre les deux administrations.

M. Johnson profitera de son voyage à l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) comme prélude au sommet COP26 qu’il accueillera à Glasgow en novembre pour trouver un accord international pour lutter contre le changement climatique.

Déjà 100 dirigeants mondiaux ont accepté l’invitation à venir à Glasgow et le Premier ministre organisera cette semaine une réunion de haut niveau sur le changement climatique à l’ONU lundi et rencontrera des dirigeants de pays vulnérables au changement climatique.

Pendant son séjour à New York, il accueillera une réunion des dirigeants mondiaux pour discuter de la nécessité de prendre des mesures concrètes dans les jours et les semaines à venir, en particulier pour aider les pays en développement à atténuer l’impact du changement climatique et à s’adapter à ses conséquences.

Le Premier ministre prononcera également un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies et rencontrera des dirigeants mondiaux, y compris des pays les plus vulnérables au changement climatique.

Ce sera la première visite de Boris Johnson à la Maison Blanche depuis l’entrée en fonction de Joe Biden (Image : Bloomberg Finance LP/.)

À Washington, le Premier ministre rencontrera le président Biden, la première visite du Premier ministre à la Maison Blanche depuis que le président a pris ses fonctions.

Il rencontrera également le vice-président Harris et des membres seniors de la Chambre des représentants et du Sénat des États-Unis.

Les discussions seront une occasion importante de tirer parti des engagements climatiques pris par les dirigeants, dont le Premier ministre et le président Biden, lors du sommet du G7 à Cornwall.

Lors de la réunion de juin, le G7 a convenu de prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique et stimuler la croissance verte dans le monde, notamment en mobilisant 100 milliards de dollars de financement climatique et en supprimant progressivement l’utilisation du charbon au niveau international.

