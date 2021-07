Boris étant «irresponsable» au sujet des libertés de Covid, avertit l’expert – «Faux et risqué!’ | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Lundi a vu la fin des mandats légaux sur la distanciation sociale et les couvre-visages, le Premier ministre déclarant que la « Journée de la liberté » devait avoir lieu lors d’un point de presse. Mais le professeur Anthony Glees, expert en renseignement et sécurité à l’Université de Buckingham, a qualifié la fin des règles de verrouillage de « fausses et risquées ».

Le professeur a partagé ses doutes sur la stratégie Covid du Premier ministre et a souligné qu’il y avait déjà eu de nombreux autres “jours de liberté” pour la Grande-Bretagne.

Il a déclaré : « Le choix de rouvrir est erroné et risqué et indique, une fois de plus, que le Premier ministre britannique Boris Johnson est prêt à parier sur la vie des gens sans se soucier des décès qui pourraient être évités.

« Les restrictions ont déjà été levées, pour la première fois, à la mi-juillet de l’année dernière, après le premier verrouillage qui a commencé en mars, puis à nouveau en décembre 2020, après la suppression du deuxième verrouillage introduit en novembre.

« Et ces jours de liberté ont été suivis de nouvelles vagues de Covid. Boris Johnson avait promis que, cette fois, il déciderait sur la base de données et non de dates.

“C’est-à-dire qu’il examinerait le nombre d’infections et de vaccinations avant de prendre une décision finale sur les ouvertures, mais ce n’est pas ce qui se passe.”

S’adressant au média italien Avvenire, le professeur Glees a noté des experts qui se sont opposés à la fin des restrictions de M. Johnson.

Il a déclaré au site Web: «Les experts, qui sont contre la suppression des restrictions, prédisent que nous atteindrons 100 000 personnes infectées.

« Même si le nombre de décès et de patients en réanimation reste faible, l’impact sur la vie du pays sera dévastateur. »

L’expert a ensuite déclaré que l’Angleterre aurait pu attendre un mois de plus pour s’assurer que “30 % de plus de la population seraient protégés et, peut-être, nous serions en mesure d’obtenir une immunité collective”.

Il a déclaré: «Il n’y a aucune raison d’ouvrir maintenant. Il est raisonnable d’attendre encore un mois.”

Lors d’un point de presse, prononcé lundi en s’isolant à Checkers, le Premier ministre a défendu la sortie du verrouillage pour l’Angleterre.

Il a déclaré: «Il arrive un moment où les restrictions n’empêchent plus les hospitalisations et les décès, mais retardent simplement l’inévitable.

« Et donc il faut se poser la question : sinon maintenant, quand ?

“Bien que les hospitalisations et les décès soient malheureusement en augmentation, ces chiffres sont bien en deçà de ce que nos scientifiques avaient prédit au début de la feuille de route.

“Et il est donc juste de procéder avec prudence comme nous le sommes.”

Le 19 juillet a vu 46 558 nouveaux cas et 96 décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif au Royaume-Uni.

Au total, le Royaume-Uni a enregistré 5 519 602 cas et 128 823 décès dus au virus.

Au 19 juillet, 4 567 patients étaient actuellement hospitalisés et 611 sous ventilation.

35 670 autres premières doses et 143 560 secondes doses de vaccin contre le coronavirus ont été administrées lundi.

Au total, 46 349 709 premières doses et 36 243 287 deuxièmes doses ont été administrées, soit respectivement 88 % et 68,8 % de la population.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.