Boris exhorté à supprimer la TVA sur les tests Covid pour économiser des centaines de livres aux Britanniques en vacances | Royaume-Uni | Nouvelles

Les dirigeants de l’industrie du voyage et les politiciens ont averti que les coûts punitifs des tests menaçaient la reprise du secteur et pénalisaient injustement les Britanniques à la recherche de leurs premiers voyages à l’étranger depuis près de deux ans. Actuellement, une famille de quatre personnes voyageant en Espagne pourrait payer plus de 1 300 £ pour des tests PCR même si les adultes ont été vaccinés – y compris un test avant de partir et un test du deuxième jour et du huitième jour après le retour. Le Sunday Express a été informé que des discussions avaient eu lieu au sein du gouvernement sur la suppression de la TVA, ce qui ajoute 20 % au coût des tests.

L’idée de suivre la France dans leur suppression totale a également été lancée.

Les chiffres de l’industrie avaient été informés pour se préparer à “une annonce gouvernementale majeure” dans les prochains jours sur la question, laissant espérer que le coût des tests pourrait enfin baisser.

Mais hier soir, une source du Trésor a déclenché la colère en insistant sur le fait que la fin de la «taxe de vacances» n’est «certainement pas quelque chose que nous envisageons».

Les voyages à l’étranger ont été un problème de pandémie difficile pour le gouvernement, avec une gamme déconcertante de règles souvent changeantes.

La semaine dernière, il a annoncé que le Mexique figurerait sur la «liste rouge» à partir de dimanche. Cela signifiait que les voyageurs, dont certains étaient en route lorsque le changement a été annoncé, devaient faire face à de lourdes factures.

Ils ont dû choisir entre revenir avant ce matin ou payer des milliers de livres pour rester dans un hôtel de quarantaine à leur retour.

La confusion s’ajoute à la colère suscitée par la gestion de la crise par le gouvernement, les notes des sondages personnels de Boris Johnson atteignant un nouveau creux.

Opinium a constaté que son taux d’approbation net était tombé à un record de -16, contre -13 il y a quinze jours.

Malgré cela, les experts ont déclaré qu’ils étaient “prudemment optimistes”, un autre verrouillage ne serait pas nécessaire.

Des enquêtes récentes ont montré qu’un Britannique sur quatre souhaite prendre des vacances à l’étranger cet été, mais 10% – 6,8 millions de personnes – seraient plus susceptibles de voyager si le coût des tests pouvait être réduit.

L’ABTA, l’organisme qui représente les agences de voyages et les voyagistes, pousse le gouvernement à supprimer la TVA.

Une porte-parole a déclaré: «En avril, lorsque le gouvernement a annoncé le plan de redémarrage des voyages internationaux, il a reconnu que les tests étaient coûteux et s’est engagé à examiner les coûts. Depuis lors, aucune autre mesure n’a été prise, ce qui signifie que les voyageurs doivent faire face à des coûts plus élevés pour les tests.

« Le gouvernement doit s’efforcer de réduire les coûts en prenant des mesures simples telles que l’élimination de la TVA. »

Un porte-parole de Airlines UK a ajouté: «Le régime de test actuel risque de priver les familles de leurs voyages en agissant efficacement comme une taxe d’environ 100 £ sur tous les vols.

« Si des tests PCR sont requis à partir de destinations à haut risque, nous devrions faire tout notre possible pour réduire les coûts, notamment en supprimant la TVA, ou mieux encore en cherchant des alternatives de test rapide. »

Avi Lasarow, directeur général britannique de Prenetics, qui effectue les tests pour la Premier League, a déclaré: “Nous soutenons pleinement les appels à supprimer les tests de TVA, à l’appui des familles et des entreprises britanniques, en cette période estivale cruciale.”

De hauts députés conservateurs ont également pesé dans le débat pour exiger des mesures.

L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré au Sunday Express : « Étant donné que des tests sont requis, je ne vois aucune raison pour laquelle le gouvernement facture la TVA sur quelque chose qui est déjà très cher pour une famille voyageant à l’étranger.

“C’est très bien pour les millionnaires, mais si vous êtes une famille difficile qui essaie de passer ses premières vacances en deux ans, c’est un prix élevé à payer.”

Le député conservateur de Southend West, Sir David Amess, a ajouté: «C’est beaucoup d’argent [for a family to pay]. Nous venons d’apprendre la mauvaise nouvelle de la hausse des factures d’énergie.

La porte-parole de Lib Dem pour la santé, Munira Wilson, a déclaré: “Le gouvernement doit plafonner le prix des tests PCR et supprimer la TVA pour aider les familles à s’en sortir et l’industrie du voyage à se remettre sur pied.”

Les familles prises dans le chaos des vacances ont exprimé leur colère de devoir payer en raison de l’évolution des règles.

Martin Macdonald et sa future épouse Caroline Macintyre ont dû écourter leur voyage au Mexique après son inscription sur la liste rouge.

Le couple a payé 2 600 £ supplémentaires pour les vols les ramenant chez eux à Fort William en Écosse.

Caroline, 45 ans, a déclaré: «Nous sommes au bord de la piscine lorsque nous l’avons découvert. Je suis tombé malade. C’est déchirant. Il n’y a pas de bon sens dans la façon dont ils décident cela.

L’importance des tests a été soulignée par l’équipe GB dont l’incroyable succès olympique à Tokyo n’a presque pas eu lieu en raison des règles complexes que le Japon avait mises en place pour permettre aux équipes de voyager.

L’équipe n’a pu s’attaquer qu’après l’intervention de Randox, la plus grande société de diagnostic de santé du Royaume-Uni, qui a une capacité de 500 000 tests par jour, deux jours avant la date limite du contrat en mai.

Ils ont livré les premiers tests avant la campagne d’entraînement en moins d’un mois et leur travail a empêché un seul membre de l’équipe britannique de voyager après avoir livré des milliers de tests à 1 015 personnes liées à l’équipe britannique.

David Ferguson, qui gère le côté opérationnel des tests de l’équipe GB pour Randox, a déclaré: “C’était un scénario de test parfait à la fin.”

Il y a eu 28 612 nouveaux cas et 103 décès signalés hier (samedi), contre 26 144 et 71 par rapport à samedi dernier.

Mais près des trois quarts de la population adulte ont été doublement vaccinés et près de neuf sur dix ont reçu au moins un vaccin.

Le membre de Sage, le professeur John Edmunds, a déclaré qu’il était “prudemment optimiste” qu’un autre verrouillage ne serait pas nécessaire pour reprendre le contrôle des cas.

Il a déclaré qu’il fallait être “très prudent” quant à la situation pour le moment, car les pics précédents avaient été contrés par le verrouillage.

“Nous ne le faisons pas cette fois”, a-t-il déclaré à Times Radio. «Mais je ne pense pas que nous devrons entrer dans un verrouillage. J’espère que non en tout cas. J’espère vraiment que non. Je suis prudemment optimiste à ce sujet.

Un autre membre de Sage, le professeur Neil Ferguson – surnommé le professeur Lockdown pour certaines de ses prédictions pessimistes – a également suggéré qu’il était peu probable qu’un verrouillage soit à nouveau nécessaire pour contrôler le virus.

Il a déclaré: “Je pense qu’il est peu probable que nous ayons besoin d’un nouveau verrouillage ou même de mesures de distanciation sociale du type que nous avons eu jusqu’à présent.”