Boris face à la fureur des conservateurs à propos d’un leadership «chambolique» après une fuite embarrassante | Royaume-Uni | Nouvelles

Les images montraient l’attaché de presse du Premier ministre de l’époque participant à une séance de questions-réponses de répétition avec un collègue du numéro 10 jouant le rôle d’un journaliste en décembre dernier. La vidéo, divulguée à ITV, compte désormais 5,5 millions de vues sur Twitter uniquement. ITV News at Ten (environ 2,5 millions de téléspectateurs) a commencé avec l’hôte furieux Tom Bradby disant à la nation: «Ils ont littéralement l’air de se moquer de nous. Toi, moi, nous tous. La situation a laissé le Premier ministre dans une position difficile.

À l’époque, l’allégation selon laquelle une fête de Noël avait eu lieu a été démentie.

Le numéro 10 a déclaré : « Il n’y a pas eu de fête de Noël. Les règles de Covid ont été respectées à tout moment. »

Les travaillistes ont condamné la fuite, Sir Keir Starmer déclarant : « Incroyable. Ils ont fait une fête. Ils savaient que cela enfreignait les règles. Ils ont plaisanté sur la façon de nous tromper »

Le leader travailliste a ajouté : « Ils savaient qu’ils ne pouvaient pas dire que le Premier ministre l’avait condamné. Parce qu’il ne l’a pas fait. Pendant tout ce temps, ils ont annulé Noël pour le reste d’entre nous.

Pendant ce temps, le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, a appelé M. Johnson à démissionner à la suite du scandale, le co-chef libéral démocrate Sir Ed Davey appelant à une enquête.

L’inquiétude commence à se manifester dans des briefings de plus en plus hostiles à la fois à l’intérieur du gouvernement et des bancs des conservateurs.

Un responsable de Downing Street a déclaré au Financial Times : « C’est assez désastreux, le gouvernement et le Premier ministre le nient, puis ces images fuient en disant le contraire.

Une source de Whitehall a déclaré à la BBC : « Cela semble hypocrite. Il semble que PM ne sache pas ce qui se passe ou que l’opération est si chaotique qu’ils ont pensé que c’était acceptable.

Une autre source gouvernementale a déclaré que c’était: « Aussi mauvais que le road trip de Dominic Cummings à coup sûr. »

Une source plus franche a déclaré au Telegraph: « Nous sommes foutus. »

LIRE LA SUITE:

Un appelant furieux envoie un message puissant à Boris après la fuite moqueuse du No10

Le vétéran conservateur d’arrière-ban Roger Gale a tweeté: «La fête n ° 10 a toutes les caractéristiques d’un autre moment« Barnard Castle ». No.10 a clairement de sérieuses questions auxquelles répondre. Rapide. »

Le député conservateur Tobias Ellwood a déclaré à BBC Newsnight que le Premier ministre « doit prendre de l’avance sur cette histoire » et a appelé le secrétaire du Cabinet Simon Case ou « une autre voix indépendante de haut niveau » à enquêter.

Il n’est pas impossible que M. Johnson doive mettre en œuvre de nouvelles restrictions Covid dans les semaines à venir.

L’émergence de la variante Omicron du virus a déjà vu le gouvernement mettre en œuvre des volets des mesures dites du Plan B, en rendant les masques faciaux obligatoires dans les transports publics et dans les magasins.

Depuis quelques jours, des informations indiquent que des responsables élaborent des plans pour mettre en œuvre des restrictions, notamment le travail à domicile pendant la période de Noël.

A NE PAS MANQUER :

Les États-Unis devancent Bruxelles – La ville change ses exportations lors du Brexit [REPORT]

Les détenus se vengent rapidement de la belle-mère « méchante » d’Arthur [REVEAL]

L’UE fait rage contre la Grande-Bretagne alors que PLUS de licences sont délivrées aux Français [INSIGHT]

L’une des principales préoccupations à Whitehall est la perception qu’une violation des règles du gouvernement affectera négativement le respect de toutes les mesures.

Le député conservateur Charles Walker a déclaré: « Le parti n ° 10 signifie que tout futur verrouillage sera consultatif, quoi que la loi dise. »

Le dernier embarras survient alors que le parti conservateur fait face aux retombées du scandale des sordides.

La crise du « tory sleaze » a récemment contraint le parti à avouer et à dénoncer les députés ayant un deuxième emploi bien rémunéré.

Après avoir été reconnu coupable d’avoir défendu contre rémunération deux entreprises, dont l’une a reçu des contrats de test de Covid, Owen Paterson a démissionné de son poste de député conservateur du North Shropshire.