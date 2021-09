Boris face à la révolte: des députés furieux promettent de boycotter le discours malgré la suppression des passeports par le Premier ministre | Politique | Nouvelles

in

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre a confirmé qu’il n’allait plus de l’avant avec l’imposition de certificats de vaccination pour les grands lieux intérieurs tels que les boîtes de nuit. Les ministres avaient précédemment insisté sur le fait que le soi-disant système de passeport serait mis en œuvre d’ici la fin septembre.

Selon les plans, seuls ceux qui ont subi un double coup seraient légalement autorisés à accéder aux sites à haut risque, même ceux qui avaient la preuve d’un test Covid négatif se refusaient l’entrée.

La proposition, présentée en juillet, a suscité la colère des députés conservateurs qui ont accusé le gouvernement d’avoir la main lourde en imposant des règles aux Britanniques.

Au moins 42 ont signalé qu’ils voteraient contre les certificats s’ils étaient soumis à un vote à la Chambre des communes.

Un certain nombre d’entre eux ont également déclaré qu’ils n’assisteraient pas à la conférence annuelle du parti conservateur en octobre en signe de protestation.

Alors que M. Johnson est revenu sur sa décision de mettre en œuvre la preuve de vaccination requise, il n’a pas réussi à persuader les députés en colère d’assister à la conférence.

“Je ne serai toujours pas présent à cause de cette situation ridicule de passeport”, a déclaré un député à Express.co.uk cette semaine.

Un autre a déclaré: “Je n’y vais pas le cœur lourd, je n’ai raté aucune conférence depuis que je suis député.”

La conférence annuelle se tient à Manchester du 3 au 5 octobre.

Bien que la certification des vaccins ne soit pas requise par la loi, l’événement exigera toujours des participants qu’ils présentent une preuve de vaccination, un test négatif ou une immunité naturelle.

Ces députés refusant toujours d’y assister, pensant qu’ils envisagent toujours de se rendre dans la ville au début du mois prochain, mais n’assisteront qu’à des événements marginaux et ne s’associeront pas à la conférence elle-même.

M. Johnson a annoncé qu’il n’allait pas de l’avant avec l’introduction des passeports jabs alors qu’il dévoilait son plan hivernal pour faire face à la pandémie.

Dans le cadre du « Plan A », il y aura des tests de masse continus, les jabs de déploiement pour les 12-15 ans et des injections de rappel pour les plus de 50 ans et les personnes cliniquement vulnérables.

Cependant, si les mesures ne parviennent pas à empêcher le NHS de subir une « pression insoutenable », les ministres reviendront au « plan B ».

Le plan de sauvegarde verra le retour des masques faciaux dans certains paramètres et des conseils pour travailler à domicile réémis.

M. Johnson a concédé que s’il était contraint de revenir au plan B, les passeports vaccinaux seraient à nouveau pris en compte.

Le Premier ministre a déclaré qu’il y avait “un certain nombre de coups différents dans le casier” qui pourraient être utilisés si nécessaire et que le plan B ne signifierait pas des restrictions de masse imposées d’un seul coup.

Vous ne les joueriez pas nécessairement tous en même temps, loin de là, vous voudriez faire les choses de manière graduelle”, a-t-il déclaré.

“Parce qu’une grande partie de la population a un certain degré d’immunité, de plus petits changements dans la façon dont nous demandons aux gens de se comporter peuvent avoir un impact plus important.”