Boris face à l’indignation à propos de son intention d’accorder une «amnistie» aux terroristes de l’IRA en Irlande du Nord | Politique | Nouvelles

Les ministres élaborent des plans pour introduire une législation pour empêcher les poursuites judiciaires sur des actions en Irlande du Nord qui ont eu lieu avant la signature de l’accord du Vendredi saint en 1998. Les conservateurs se sont engagés à introduire une législation pour protéger les anciens combattants dans leur manifeste de 2019.

Mais le gouvernement a été confronté à la colère de certains de ses propres députés pour ne pas avoir tenu sa promesse électorale.

Il fait suite à l’effondrement d’un procès au début de la semaine impliquant deux soldats britanniques à Belfast, accusés d’avoir abattu un commandant de l’armée républicaine irlandaise pendant les troubles.

Hier soir, il est apparu que le discours de la reine de la semaine prochaine inclurait des propositions pour s’attaquer à la question des poursuites judiciaires.

Il tracera une ligne dans le sable, empêchant à la fois les soldats britanniques et les terroristes de l’IRA d’être poursuivis, sauf dans les cas de crimes de guerre, de génocide ou de torture.

Le leader de la voix unioniste traditionnelle, Jim Allister, a critiqué les plans visant à donner aux membres de l’IRA un laissez-passer pour leurs actions.

Il a déclaré: «L’amnistie pour les terroristes dans le cadre de l’action visant à protéger les anciens combattants n’est pas acceptable, soit en raison de l’équivalence qu’elle englobe, soit de l’avantage disproportionné pour les terroristes.

«Bien que la libération des prisonniers et les lettres de« On the Run », en tant qu’éléments du« processus », adoucissaient les sops vers l’amnistie, sa livraison finale est aussi répugnante que les étapes qui ont ouvert la voie.

“Une fois de plus, si cela continue, ce que nous voyons vraiment, c’est la désinfection du terrorisme, par laquelle les meurtres prémédités et les actions génocidaires seront excusés et les victimes innocentes et celles qu’ils ont perdues une fois de plus dégradées comme sans valeur.”

Des sources de Whitehall ont rejeté l’utilisation du terme «amnistie», mais ont déclaré qu’une nouvelle approche était nécessaire.

Ils ont déclaré au Times: «Ce gouvernement n’introduira pas d’amnistie, mais les arguments en faveur du changement et de la nécessité d’une réforme sont évidents.

<< Il est clair pour tous que le système actuel de gestion de l'héritage des troubles ne fonctionne pour personne, ne parvient pas à apporter des résultats satisfaisants pour les familles, impose un lourd fardeau au système de justice pénale et laisse la société d'Irlande du Nord entravée par son passé. "

Il y a quinze jours, le ministre des Anciens Combattants, Johnny Mercer, a été limogé de son poste après avoir projeté de démissionner dramatiquement à la boîte d’expédition, critiquant le premier ministre pour ne pas avoir pris de mesures pour aider les anciens combattants.

Dans une attaque fulgurante contre ses collègues, il a accusé l’inaction des ministres de “trahison flagrante des personnes qui se sont engagées pour servir dans l’armée”.

Il a déclaré: «La réalité est que pour ces personnes, leurs expériences après avoir servi cette nation, 50 ans plus tard, elles sont constamment traînées en Irlande du Nord, et on leur demande de revivre leurs expériences, ce sont les gens qui se boivent à mort.

«Cela brise des familles, cela ruine nos meilleurs gens.

«Et tout ce qu’ils ont fait, c’est servir à la demande de ce gouvernement à la demande de la Chambre des communes, pour faire respecter l’état de droit sur la paix et la paix en Irlande du Nord.

“Et pourtant, maintenant, nous sommes heureux de les couper aux gens qui veulent réécrire l’histoire.”

Le discours de la reine sera prononcé le 11 mai lors de l’ouverture officielle du Parlement.