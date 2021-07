Boris fait face à une révolte d’arrière-ban contre la politique de l’école Covid alors que la pression augmente pour éliminer les bulles | Royaume-Uni | Nouvelles

Les députés conservateurs sont de plus en plus frustrés et en colère contre la façon dont les écoles semblent interpréter les directives du gouvernement concernant la gestion des cas de Covid. Cette semaine, les chiffres officiels ont montré que plus de 375 000 enfants avaient été confinés dans des maisons et forcés de manquer les cours. Cependant, seulement environ quatre pour cent sont des cas confirmés, la plupart étant renvoyés chez eux en raison d’un contact potentiel à l’école.

Mercredi soir, près de 50 députés conservateurs d’arrière-ban ont signé une lettre exhortant le Premier ministre à mettre fin aux “perturbations inutiles” en veillant à ce que les écoles reviennent à la normale à partir du 19 juillet.

Dans la lettre vue par le Daily Telegraph, les signataires ont affirmé que les conseils d’auto-isolement pour les élèves étaient une politique “disproportionnée” et “insoutenable” suscitant “une profonde incertitude et une anxiété parmi une cohorte qui a déjà assez souffert”.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré mercredi que les écoles devraient être plus prudentes avant de renvoyer des élèves en bonne santé chez eux pour s’isoler pendant 10 jours.

Il a affirmé qu’il n’y avait aucune exigence pour qu’une bulle entière doive être renvoyée chez elle, mais seulement ceux en “contact étroit”.

Une source du Cabinet a également appelé les chefs d’établissement à être plus intelligents dans l’application des règles.

Ils ont déclaré au Daily Telegraph : « Ils n’ont pas à renvoyer chez eux toute l’année ou toute une classe.

Cela ferait partie de la “prochaine étape” du processus de déverrouillage de la pandémie, a-t-il déclaré aux députés, qui, selon les plans actuels, pourrait être le 19 juillet.

Cependant, le syndicat Unison, qui représente le personnel de soutien scolaire, a fait valoir que les bulles et l’isolement devaient être maintenus.

Jon Richards, responsable de l’éducation du syndicat, a déclaré: “L’auto-isolement est l’un des moyens éprouvés de garder les cas sous contrôle.”