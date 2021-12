Boris frappe avec un nouvel avertissement – ​​une crise encore plus grave va engloutir le Premier ministre en quelques semaines seulement alors que les impôts augmentent | Politique | Des nouvelles

Lord Barwell of Croydon, qui était député avant de devenir chef de cabinet de Theresa May après les désastreuses élections générales de 2017, a déclaré que les problèmes du Premier ministre ne feraient que s’intensifier dans les mois à venir. Il a averti que les facteurs qui ont conduit à la perte de l’élection partielle du North Shropshire ne seront rien en comparaison de la crise croissante du coût de la vie.

Le soutien des conservateurs dans le siège ultra-sécurisé du North Shropshire s’est effondré alors que la candidate libérale-démocrate Helen Morgan a remporté la victoire avec 5 925 voix.

C’est la première fois en près de 200 ans que la région n’est pas représentée par un conservateur.

Des accusations de sordide, de bris de verrouillage des fêtes de Noël dans le n ° 10 et de demi-tour sur les promesses ont toutes été vues comme des raisons du résultat du choc.

M. Johnson a fait face à un barrage de titres négatifs au cours de la semaine dernière pour savoir s’il savait que vous étiez des rassemblements illégaux ayant eu lieu à Downing Street l’année dernière.

À l’approche du scrutin, il a vu ses sondages personnels s’effondrer et les conservateurs se sont laissés distancer par le Parti travailliste au niveau national dans les intentions de vote.

Cependant, Lord Barwell a exhorté les conservateurs à ne pas perdre de temps à se concentrer sur les éléments qui ont conduit à la défaite d’hier et à se concentrer plutôt sur l’accumulation d’autres problèmes qui les blesseraient lors des prochaines élections générales.

Il a déclaré: « Si vous pensez à ce qui s’est passé cette semaine et qui aura un impact sur les prochaines élections, je me concentrerais sur l’inflation la plus élevée et la hausse des taux d’intérêt.

« Avec les hausses d’impôts à venir, le coût de la vie va aggraver les problèmes du gouvernement au cours des 12 prochains mois. »

Mercredi, l’inflation britannique a atteint 5,1%, son plus haut niveau depuis plus d’une décennie.

Une augmentation des coûts de l’essence et des prix du gaz a été largement blâmée pour l’augmentation, ce qui fera grimper les prix pour les ménages à travers la Grande-Bretagne.

Les analystes ont averti que la pression fiscale est maintenant à son plus haut niveau en 70 ans.

Les députés d’arrière-ban n’ont pas tardé à avertir le gouvernement que la crise du coût de la vie reviendrait les hanter.

« Le chancelier admettra-t-il maintenant que son ralentissement économique à forte fiscalité est faux ? » a demandé le ministre du Cabinet formé John Redwood après le résultat d’hier soir.

« Le moyen de réduire l’inflation est de produire plus de notre propre énergie, pas de faire monter les taux hypothécaires.

« Si le chancelier veut aider le pays, il devrait annuler ses augmentations de l’assurance nationale.

« Supprimer la TVA sur le fioul domestique. »

Les prochaines élections générales doivent avoir lieu d’ici 2024.

Avant le tambour d’hier soir, beaucoup s’attendaient à ce que le Premier ministre appelle à un vote anticipé et se rende aux urnes en 2023.