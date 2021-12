Boris frappé par un avertissement de «dernière chance» des députés conservateurs – l’avenir est en équilibre après l’humiliation | Politique | Des nouvelles

Les députés conservateurs ont été meurtris après avoir perdu l’élection partielle du North Shropshire avec l’une des plus grandes fluctuations jamais enregistrées. La majorité de près de 23 000 sièges des conservateurs a été renversée par les libéraux-démocrates avec une majorité de 5 925.

Le siège ultra-sécurisé est représenté par un député conservateur depuis 200 ans.

Frappés par la perte dramatique, les hauts conservateurs avertissent maintenant M. Johnson qu’il doit agir rapidement pour maîtriser le parti ou risquer d’être évincé de son poste de Premier ministre.

« C’est clairement sa dernière chance. Vraiment, il doit faire quelque chose », a déclaré un ancien ministre du Cabinet à Express.co.uk.

« Ce n’est pas seulement mon point de vue, c’est le point de vue de la masse de collègues à qui je parle.

« Je pense qu’il doit y avoir une coupe nette au n ° 10, il a besoin d’un nouveau chef de cabinet, et il doit également renouer avec le parti parlementaire en prenant conseil auprès de collègues seniors – et peut-être de personnes moins expérimentées mais sensées – et en faisant cela sur une base régulière et structurée.

« Il y a beaucoup de gens qui auraient pu lui donner de bons conseils et éviter les problèmes de ces derniers mois. »

Une série de gaffes, de promesses non tenues et d’accusations de bris de verrouillage dans le No10 au cours des deux derniers mois ont été blâmées pour la perte.

Et la défaite couronnera une semaine torride qui comprenait la rébellion massive des députés conservateurs d’arrière-ban à l’encontre de M. Johnson mardi au sujet de ses nouvelles restrictions sur les coronavirus alors que la variante Omicron augmentait.

Mme Morgan a remporté 17 957 voix, battant le candidat conservateur Neil Shastri-Hurst en deuxième position sur 12 032.

Le député a déclaré à ce site Web que M. Johnson était toujours dans son rôle car « je ne pense honnêtement pas qu’il y ait un challenger évident pour lui ».

« Deux grèves déjà, une en début de semaine lors du vote aux Communes et maintenant celle-ci.

« Un coup de plus et il est sorti. »

Le député Sir Charles Walker, vice-président du comité de 1922 qui organise les élections à la direction, a déclaré que la situation actuelle de Covid sauverait probablement M. Johnson d’un défi.

Sir Charles a déclaré: « Le Parti conservateur n’aura pas de défi de leadership car nous nous dirigeons vers de nouvelles restrictions potentielles autour de Covid et des difficultés autour de Covid.

« Ce serait complètement complaisant. »

Discutant des raisons de la perte, le député de Broxbourne a ajouté : « Les gens sont fatigués, en colère, épuisés, [after] 20 mois de pandémie.

« Cela a mis le gouvernement sous le microscope, des erreurs ont été commises. »

Défendant le Premier ministre, le président du Parti conservateur, Oliver Dowden, a déclaré tout en comprenant « les frustrations des électeurs » qu’il ne pensait pas que le résultat de l’élection partielle « revenait à un changement radical ».