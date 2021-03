Boris frotte le nez de l’UE: Novavax se lance en Grande-Bretagne après le snobisme de Bruxelles | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a confirmé qu’un accord avec le fabricant britannique de médicaments GlaxoSmithKline (GSK) verrait des doses du vaccin contre le coronavirus fabriquées dans le nord-est de l’Angleterre sur le site de la société à Barnard Castle.

GSK fournira une capacité de fabrication «de remplissage et de finition» dès le mois de mai.

Le «remplissage et finition» est l’étape d’achèvement de la fabrication du vaccin, la préparation des flacons du vaccin final et leur conditionnement pour la distribution et l’utilisation.

L’annonce que les vaccins seraient fabriqués en Grande-Bretagne intervient après des semaines de menaces de la part de l’UE d’interdire l’exportation de vaccins du continent vers le Royaume-Uni jusqu’à ce que le programme d’inoculation lent du bloc se soit accéléré.

Cependant, cela vient également juste après que Novavax a retardé les négociations sur la signature d’un accord pour fournir des doses à Bruxelles.

La société se méfierait de mettre le stylo sur papier à la suite des menaces faites par l’UE à AstraZeneca à la suite de problèmes avec la fabrication du jab Oxford.

« Vous ne pouvez pas blâmer la société d’être prudente après avoir vu la punition infligée à AstraZeneca au cours des dernières semaines », a déclaré une source au Sun.

« Ils ne sont manifestement pas disposés à s’aligner comme les nouveaux boucs émissaires des échecs de l’UE.

« Il y a beaucoup plus de pays qui veulent faire des affaires. »

Plus à venir…