Boris fulmine contre l’accord détesté de l’UE : “C’est fou d’avoir des médicaments contre le cancer que nous ne pouvons pas déplacer au Royaume-Uni” | Politique | Nouvelles

Cette semaine, jusqu’à 90 % des médicaments pourraient être retirés d’Irlande du Nord en raison de nouvelles procédures de contrôle de qualité à la fin de la période de grâce du Brexit. La période de grâce du Brexit devrait prendre fin au début de 2022 et les sociétés pharmaceutiques ont fait part de leurs inquiétudes en raison de l’absence d’une solution politique claire.

Selon l’analyse d’Informa Pharma Intelligence, les coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre de nouvelles procédures réglementaires pourraient menacer la capacité du fabricant à exporter des médicaments génériques à bas prix vers l’Irlande du Nord depuis le Royaume-Uni.

Toute pénurie potentielle de médicaments critiques serait une conséquence supplémentaire pour l’Irlande du Nord.

Aux termes du protocole, convenu dans le cadre de l’accord de retrait du Brexit de 2019, il est interdit d’expédier de la viande réfrigérée de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Lorsque le Protocole est entré en vigueur au début de cette année, un délai de grâce de six mois a été mis en place pour l’introduction de l’interdiction des viandes réfrigérées.

D’ici 2022, les entreprises qui souhaitent exporter de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord devront avoir mis en place des installations spécifiques de contrôle et de libération des lots conformes aux normes de l’UE.

Cependant, le Premier ministre a été invité à abroger le protocole et à déclencher l’article 16.

L’article 16 est une clause de sauvegarde qui permet à l’une ou l’autre des parties de prendre des mesures unilatérales si l’application du Protocole « entraîne de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales susceptibles de persister ».

Lors d’un entretien avec BBC Northern Ireland, M. Johnson n’a pas exclu de le déclencher.

M. Johnson a poursuivi en disant que le protocole avait “suffisamment de latitude” pour qu’il soit appliqué de “manière de bon sens” sans créer trop de contrôles en mer d’Irlande.

On a demandé au Premier ministre s’il prévoyait de déclencher l’article 16 lors de la conférence du Parti conservateur la semaine prochaine.

Mais M. Johnson a simplement répondu: “Cela dépend de la réponse de l’UE.”

Il a déclaré au radiodiffuseur qu’il avait adhéré au protocole parce qu’il avait “une vision optimiste de la nature humaine et pensait qu’ils (l’UE) voudraient respecter l’accord du vendredi saint de Belfast”.

Il a ajouté que le protocole a été conçu pour opérer “le libre-échange d’est en ouest autant que du nord au sud et c’était très, très clair mais malheureusement ce n’est pas ainsi qu’il fonctionne”.

Le gouvernement a déclaré que l’extension de la période de grâce du Brexit couvrirait l’importation de médicaments en Irlande du Nord.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Dans le cadre du statu quo, tous les délais de grâce qui relèvent du protocole d’Irlande du Nord ont été prolongés indéfiniment – ​​y compris les douanes, SPS [Sanitary and phytosanitary products] et médicaments.

« Bien qu’il existe différentes dates de fin d’origine pour les périodes de grâce, la prolongation s’applique à toutes. »

La confiance a été gravement endommagée en janvier lorsque l’UE a décidé de bloquer l’exportation de vaccins COVID-19 vers l’Irlande du Nord.

La décision a été annulée, mais la volonté de l’UE de passer outre le protocole en utilisant ses dispositions d’urgence « de l’article 16 » pendant une crise sanitaire a provoqué un choc entre les partis.