Boris « fulmine » contre Priti Patel pour « n’avoir rien fait pendant 2 ans » pour arrêter la crise des migrants | Royaume-Uni | Nouvelles

Le ministre de l’Intérieur doit mener une « bataille solitaire », car M. Johnson aurait maintenant perdu patience avec elle. La nouvelle vient de 27 personnes sont mortes lorsque leur canot a coulé au large de Calais alors qu’ils tentaient de se rendre au Royaume-Uni. Le Premier ministre a maintenant été informé qu’il devait agir auprès des députés, craignant que la crise des migrants ne lui coûte les prochaines élections.

Une guerre d’information s’est maintenant ensuivie contre Mme Patel sur la manière d’agir pour résoudre la crise.

Une source ministérielle s’adressant au Sun dimanche a déclaré: « Boris est furieux à ce sujet.

« Il a beaucoup entendu parler de la résolution de ce problème, mais deux ans plus tard, c’est encore pire. »

Un autre a déclaré : « C’est à Priti de décider.

« Elle a parlé d’un bon match. Cependant, elle n’a pas encore livré et nos électeurs nous le font savoir en grand. »

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a été blâmé par les alliés du ministre de l’Intérieur pour ne pas avoir accepté de laisser la Royal Navy patrouiller dans la Manche.

Le ministère des Affaires étrangères a également été accusé de « traîner les pieds et d’indifférence » en raison de sa réticence à accepter une proposition d’envoyer des demandeurs d’asile dans un pays tiers pour traitement.

Un allié de Mme Patel a déclaré : « Ce n’est pas surprenant que nous soyons dans ce pétrin.

« C’est uniquement parce qu’elle s’est acharnée que l’envoi de migrants pour que leurs demandes soient traitées à l’étranger reste même une option. »

Un autre allié a déclaré : « Au cours des derniers jours, le Premier ministre a vu de première main à quoi Priti avait affaire.

« Il est clairement frustré et veut se battre, mais cela aurait été plus productif si cela avait été fait beaucoup plus tôt. »

Se référant à la crise des demandeurs d’asile, Mme Patel a déclaré qu’il n’y avait « pas de solution miracle » pour résoudre le problème.

Elle a déclaré: « Ne faites aucun doute, ce gouvernement comprend les profondes préoccupations du public concernant l’immigration illégale: la sécurité de notre pays et l’intégrité de notre frontière restent ma priorité numéro un. »

Elle a déclaré que les ministres « doivent faire preuve de créativité » pour trouver des solutions qui auront le maximum d’impact.

Une source de Downing Street a déclaré hier soir que M. Johnson avait perdu patience avec Mme Patel.

S’adressant au journal, la source a déclaré : « Le ministre de l’Intérieur a le plein soutien du Premier ministre.

« Certaines personnes sont frustrées parce que ce problème dure depuis longtemps.

« Mais ces briefings n’aident pas à le résoudre. »

Le bureau de presse de Downing Street a été contacté pour commentaires, mais n’a pas encore répondu.