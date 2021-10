Boris fustige la lettre de Macron exhortant «la Grande-Bretagne à être punie pour le Brexit | Politique | Nouvelles

S’exprimant à Rome depuis le sommet du G20, le Premier ministre Boris Johnson a averti que la nature de la lettre de M. Castex à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui a fustigé la Grande-Bretagne pour sa gestion du conflit de pêche en cours, n’était pas dans « l’esprit » de soit l’accord de retrait, soit l’accord de commerce et de coopération.

Le Premier ministre provocateur a claqué : « Je vais juste dire ceci pour le compte rendu : je dois dire que j’ai été perplexe de lire une lettre du Premier ministre français demandant explicitement que la Grande-Bretagne soit punie pour avoir quitté l’UE !

«Je dois juste dire à tout le monde que je ne pense pas que cela soit compatible avec l’esprit ou la lettre de l’accord de retrait.

« Ou l’Accord de commerce et de coopération. »

M. Johnson a conclu: « C’est tout ce que je dirai à propos de celui-là! »

Il survient alors que M. Castex écrivait une lettre cinglante, il disait : « Il semble donc nécessaire que l’Union européenne affiche sa totale détermination à obtenir le plein respect de l’accord par le Royaume-Uni et à faire valoir ses droits en utilisant les leviers à son élimination de manière ferme, solidaire et proportionnée.

« Il est essentiel de montrer clairement à l’opinion publique européenne que le respect de l’engagement souscrit n’est pas négociable et qu’il y a plus de mal à quitter le syndicat qu’à y rester. »

M. Castex a ajouté : « Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée dans ce contexte, l’Union européenne devra appliquer l’article 506 de l’accord de commerce et de coopération et prendre des mesures correctives, d’une manière proportionnée aux dommages économiques et sociaux résultant des manquements. «

Il a suggéré à Mme Von der Leyen qu’ils pourraient imposer des « droits de douane sur certains produits de la pêche » à titre de sanction.

