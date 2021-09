Boris gifle le SNP alors qu’ils disent que de nouvelles taxes alimentent l’indépendance écossaise “Bonne chance avec ça!” | Politique | Nouvelles

La Chambre des communes est revenue de la pause avec les nouveaux plans de protection sociale des conservateurs et l’augmentation des cotisations à l’assurance nationale en tête des débats mardi. Mais alors que le Premier ministre Boris Johnson dévoilait officiellement les plans et répondait aux questions des députés d’arrière-ban, Stephen Flynn du SNP a poussé le Premier ministre à demander si les hausses d’impôt controversées augmenteraient le soutien à l’indépendance écossaise. M. Johnson s’est ensuite moqué du politicien et lui a souhaité “bonne chance” et a demandé au SNP de restituer l’argent des soins de santé s’il ne le voulait pas.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé à la Chambre des communes une augmentation de 1,25% de l’assurance nationale pour financer les réformes de la protection sociale et résorber l’arriéré du NHS.

L’augmentation, qui sera mise en place à partir d’avril 2022, a suscité de nombreuses critiques, certains déclarant que la taxe punit les travailleurs et les jeunes.

Les conservateurs ont également promis dans leur manifeste de 2019 qu’ils n’augmenteraient pas l’assurance nationale.

Contrairement à l’impôt sur le revenu, les cotisations à l’assurance nationale n’augmentent pas massivement avec le revenu, ce qui signifie que les personnes en haut et en bas des revenus paieront essentiellement des montants similaires.

À partir d’avril 2023, l’assurance nationale reviendra aux taux actuels et une nouvelle taxe sur la santé et les soins sociaux sera introduite, qui sera marquée à 1,25%.

M. Flynn a grillé le Premier ministre sur les hausses d’impôts et a déclaré: “Soyons clairs, les contribuables écossais sont invités à renflouer le système de protection sociale défaillant de l’Angleterre.

“Un système créé par le gouvernement britannique en face.

« Puis-je demander en toute sincérité au Premier ministre s’il pense que sa nouvelle taxe de vote aidera ou entravera la cause de l’indépendance de l’Écosse ? »

M. Johnson a rapidement rétorqué: “Bonne chance avec celui-là, c’est tout ce que je peux lui dire.

“Parce que ce que les Écossais reçoivent et l’ensemble du Royaume-Uni, c’est 2,2 milliards de livres sterling de plus et un dividende syndical de 300 millions de livres sterling.

“S’ils ne veulent pas le dépenser pour la santé et les services sociaux, s’ils ne veulent pas du tout le dépenser…

“S’il rend cet argent, entendons-le des nationalistes écossais – le font-ils ou non?”

L’augmentation de 1,25% de l’assurance nationale signifie qu’une personne disposant de 20 000 £ par an paierait 130 £ supplémentaires, tandis qu’une personne disposant de 50 000 £ paierait 505 £ de plus.

Le gouvernement a également annoncé la suppression du triple verrouillage des retraites lors de la session de la Chambre des communes.

La secrétaire aux Pensions, Thérèse Coffey, a annoncé que pour l’année 2022-2023, les pensions augmenteraient de 2,5% ou l’inflation, selon la plus élevée des deux.

Le triple verrou indique que les pensions augmenteraient chaque année de 2,5%, les revenus ou l’inflation selon le plus élevé des deux.

Mais la pandémie a conduit à une augmentation artificielle des salaires qui aurait vu le gouvernement payer aux retraités 8% de plus – le côté gains du triple verrouillage.

Le triple verrou n’a donc été supprimé que pour cette année pendant que le Royaume-Uni se remet de la pandémie.

L’inflation devrait augmenter de 3,1% pour l’année fiscale 2021-2022.

M. Johnson a admis plus tôt aux députés qu’il était réticent à avoir dû rompre les promesses.