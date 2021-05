Boris Johnson a 12 points d’avance sur le malheureux Starmer malgré la bombe de Cummings – sondage accablant | Politique | Nouvelles

Keir Starmer: George Galloway lance un avertissement avant les élections partielles

Cependant, d’autres sondages ont offert une image différente, l’un suggérant que les conservateurs avaient vu leur avance passer de 13 points à six. Pendant ce temps, un analyste politique a suggéré que l’ancien directeur des poursuites pénales avait du mal à gagner du terrain face à la popularité durable du Premier ministre Boris Johnson.

Un sondage de Number Cruncher Politics pour le Daily Telegraph, réalisé entre le 27 et le 28 mai et avec un échantillon de 1 001, a suggéré que les conservateurs étaient sur 44 points (en hausse d’un), avec les travaillistes sur 32 (en baisse de deux).

Cependant, plus inquiétant pour le Premier ministre, sa cote de favorabilité nette était de -3, 45% étant insatisfaits du travail qu’il faisait et 42% approuvant.

Un autre sondage Opinium dans le Guardian, également basé sur des entretiens les 27 et 28 mai, et avec un échantillon de 2 004 adultes britanniques, place les conservateurs sur 42 points (en baisse de deux par rapport à son sondage précédent) et les travaillistes sur 36 points (en hausse de cinq ).

Boris Johnson et Sir Keir Starmer (Image: GETTY)

Dominic Cummings témoigne mercredi (Image: Parliament TV)

Les Lib Dems étaient sur six, et les Verts et le SNP étaient sur cinq.

Le fait que le parti travailliste continue d’être à la traîne des conservateurs plus d’un an après le début de son mandat à la tête, et avec les élections partielles de Batley et Spen qui se profilent, sera sans aucun doute une grave préoccupation pour Sir Keir.

S’adressant à Express.co.uk vendredi, avant la publication des sondages, le professeur Tony Travers, directeur de LSE London, a déclaré à Express.co.uk : « Il est reconnaissable. Il a du bon sens, il est modéré, c’est un très bon orateur.

Boris Johnson et Sir Keir Starmer lors de l’ouverture officielle du Parlement (Image: GETTY)

« Il possède de nombreux attributs qu’un parti politique voudrait.

« Il n’a tout simplement pas de chance d’être leader alors que Boris Johnson est Premier ministre.

«Boris Johnson a des caractéristiques complètement établies, qui lui sont propres et qui le rendent très difficile à contester.»

Le professeur Travers a ajouté: «Je pense qu’en privé, les conservateurs voient Keir Starmer comme une énorme amélioration.

Le sondage de Number Crunch Politics a mis les conservateurs 12 points d’avance (Image: Number Crunch Politics)

Le sondage d’Opinium a donné aux conservateurs une avance de six points (Image: Opinium)

“Ils le voient comme, s’il était Premier ministre, les conservateurs peuvent maintenant voir que, contrairement à Jeremy qui parle, avoir Keir Starmer comme Premier ministre ne serait pas dans les termes des conservateurs, le désastre qu’ils pensaient qu’avoir Jeremy Corbyn aurait été un catastrophe.

“Cela dit, Keir Starmer n’a pas tout à fait obtenu la coupe Keystone, peut-être que le tort n’a pas tout à fait obtenu la coupe dont il a besoin contre Boris Johnson.”

À la suite des critiques remarquables de M. Cummings à l’encontre de M. Johnson et du secrétaire à la Santé Matt Hancock mercredi, Sir Keir a déclaré que “les erreurs se répètent” alors que le gouvernement envisage d’assouplir davantage les restrictions sur les coronavirus.

Écrivant dans l’Observer, il a déclaré: “Des décisions faibles et lentes sur la politique frontalière ont permis à la variante indienne de s’installer.

Le point de vue évolutif de Sir Keir Starmer sur le Brexit (Image: Express)

“Le manque de soutien à l’auto-isolement et les directives locales confuses n’ont pas réussi à le contenir.

“Nous voulons tous déverrouiller le 21 juin, mais la plus grande menace pour cela est l’incompétence du gouvernement.”

Les efforts de M. Johnson lorsqu’il s’agissait d’imposer un deuxième verrouillage à l’automne de l’année dernière avaient signifié des morts “évitables et impardonnables” dans la deuxième vague du virus, a déclaré Sir Keir.

Il a ajouté : « La première vague, nous avons fait face à une crise sans précédent. La prise de décision était sans aucun doute difficile.

Kim Leadbeater, sœur de Jo Cox assassiné, représente le parti travailliste à Batley et Spen (Image: GETTY)

« Les erreurs étaient inévitables. Et le public britannique le comprend.

“Mais à l’été, nous en savions beaucoup plus sur le virus.

“Le Premier ministre a été averti de se préparer à une deuxième vague. Il ne l’a pas fait.

“Et plus de deux fois plus de personnes sont mortes dans la deuxième vague que dans la première.”