Boris Johnson a averti de « ne pas fermer les écoles » à propos d’Omicron

Les enfants « ont subi un énorme coup » lors des blocages de Covid, a déclaré le commissaire à l’enfance (Photo: .)

Boris Johnson a été averti de « ne pas fermer les écoles » par le commissaire à l’enfance en réponse à l’émergence de la variante Omicron.

Dame Rachel de Souza a déclaré que les enfants « ont pris un coup dur pour nous » lors des fermetures précédentes, ajoutant qu’elle conseillerait d’éviter les fermetures « s’il y a une autre option ».

Cela survient alors que les cas Omicron au Royaume-Uni ont atteint un total de 160 hier après 26 tests positifs hier.

Ceux qui sont testés positifs avec Omicron sont invités à s’auto-isoler pendant 10 jours, des tests ciblés étant en cours dans les zones où il y a eu des épidémies.

Des cas ont maintenant été identifiés dans les Midlands de l’Est, l’Est de l’Angleterre, Londres, le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Sud-Est, le Sud-Ouest et les Midlands de l’Ouest, ainsi que dans certaines parties de l’Écosse et du Pays de Galles.

Les règles sur les masques faciaux et les tests PCR pour les voyageurs ont été réintroduites, mais Dame Rachel a fait preuve de prudence quant aux mesures qui pourraient avoir un impact sur les enfants.

S’exprimant sur The Andrew Marr Show, elle a déclaré: ‘[Lockdown] C’était une période terrible pour toute la nation, c’est aussi pourquoi je pense que nous ne devons plus fermer les écoles, nous ne devons pas.

Elle a ajouté: « Je l’exhorte (le Premier ministre) à ne pas fermer les écoles… Ils (les enfants) veulent que les choses reviennent à la normale, ils ont pris un énorme coup pour nous. »

Plus de nouvelles



«Nous ne devons plus fermer les écoles, et mes collègues chefs d’établissement à travers le pays sont incroyablement doués pour gérer cette situation.

« Je les ai vus se précipiter pour soutenir les plus vulnérables et je conseillerais certainement de ne pas le faire, s’il y a une autre option. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi 208 000 enfants n’étaient pas à l’école, Dame Rachel a déclaré: « Normalement, à cette époque, vous auriez 94% des enfants à l’école au cours d’une année normale, nous sommes maintenant à environ 80 ans, donc la plupart des enfants sont en l’école, la plupart des enfants veulent être à l’école… en partie à cause de Covid, d’autres pour d’autres raisons.

Le chiffre de 208 000 a été enregistré le 25 novembre et représente 2,6 % de tous les élèves en Angleterre. Il s’agit d’une augmentation spectaculaire par rapport aux 130 000 élèves (1,6 %) qui n’étaient pas à l’école le 11 novembre.

Plus de nouvelles



Sur la question de la vaccination des enfants de cinq à 11 ans, Dame Rachel a déclaré: » J’ai hâte de voir ce que le JCVI (Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation) dira.

«Ce que je dirais, deux choses: l’une est que des enfants m’ont dit de manière anecdotique alors que je parcourais le pays qu’ils aimeraient le vaccin parce qu’ils veulent soutenir leurs parents plus âgés.

« C’est une nation altruiste, une jeune génération, nous devons leur être très reconnaissants, mais aussi un certain nombre de pays nous ont devancés et nous pouvons en voir les résultats scientifiques. »

