Boris Johnson a averti le Royaume-Uni de “vulnérable” au terrorisme en Afghanistan BBC news | Royaume-Uni | Nouvelles

Le conseiller à la sécurité nationale du Pakistan, le Dr Moeed Yusuf, a averti Boris Johnson que le Royaume-Uni serait confronté à une menace terroriste plus importante qu’auparavant en raison du retrait des forces occidentales d’Afghanistan dans environ 5 jours. Le président américain a confirmé que les troupes américaines évacueraient au plus tard le 31 août sans prolongation. Le gouvernement britannique a poursuivi l’évacuation des ressortissants britanniques et des Afghans cherchant à s’échapper vers le Royaume-Uni, mais Londres a été averti que le temps presse pour faire sortir les gens du pays.

Le Dr Yusuf a déclaré qu’il était important qu’il n’y ait plus de vide sécuritaire en Afghanistan, ce qui pourrait permettre aux groupes terroristes de s’installer.

Il a déclaré à BBC News : « S’il vous plaît, n’éclipsez pas les erreurs qui ont été commises simplement en fermant les yeux sur ce qui se passera ensuite lorsque nous partirons.

« L’histoire ne nous pardonnera pas.

«Et le vide sécuritaire, remarquez, aboutira aux mêmes résultats pour l’Occident que la dernière fois.

Le responsable pakistanais a poursuivi : « Et le Royaume-Uni est beaucoup plus vulnérable que les États-Unis et d’autres.

« Donc, je ne comprends pas pourquoi nous continuons à parler des Afghans comme des produits de base, sinon il va y avoir une crise humanitaire. »

Il a ajouté : « Non, nous devons l’éviter. Nous devons le faire ensemble.

Les États-Unis ont averti les foules essayant d’accéder à l’aéroport de Kaboul de quitter la zone, alors que la Grande-Bretagne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été alertées d’une attaque terroriste.

Les forces canadiennes ont interrompu jeudi leurs évacuations d’environ 3 700 citoyens canadiens et afghans, affirmant qu’elles étaient restées aussi longtemps qu’elles le pouvaient. Les troupes américaines et alliées doivent également planifier la logistique de leur propre retrait.

“Nous aurions aimé pouvoir rester plus longtemps et sauver tout le monde”, a déclaré à la presse le chef d’état-major par intérim, le général Wayne Eyre.

Dans une alerte mercredi, l’ambassade américaine à Kaboul a conseillé aux citoyens d’éviter de se rendre à l’aéroport et a déclaré que ceux qui se trouvaient déjà aux portes devraient partir immédiatement, citant des “menaces à la sécurité” non spécifiées.

Dans un autre avis, la Grande-Bretagne a dit aux gens de s’éloigner de la zone de l’aéroport.

Le ministre britannique des Forces armées, James Heappey, a déclaré que les renseignements sur un éventuel attentat suicide par des militants de l’EI étaient devenus “beaucoup plus fermes”.

M. Heappey a déclaré à la BBC : “La menace est crédible, elle est imminente, elle est mortelle. Nous ne dirions pas cela si nous n’étions pas vraiment préoccupés par le fait d’offrir à l’État islamique une cible tout simplement inimaginable.”