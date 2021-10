Boris Johnson a critiqué le plan “absurde” pour que toute l’électricité soit verte d’ici 2035 | Sciences | Nouvelles

Le Premier ministre serait sur le point de dévoiler ses plans pour un réseau national sans carbone au milieu d’une crise énergétique déclenchée par la hausse des prix du gaz. Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le changement climatique, le Royaume-Uni s’est engagé à devenir une nation à zéro net d’ici 2050 et l’élimination progressive des combustibles fossiles du secteur de l’énergie marquera une étape majeure vers cet objectif. Le gouvernement vise à le faire en investissant dans les énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire, ainsi que dans l’énergie nucléaire.

Selon un article du Times, Boris Johnson exposera ses plans lors de la conférence du Parti conservateur à Manchester, qui se tiendra cette semaine.

Les données publiées par le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) montrent que les sources d’énergie renouvelables ont fourni environ 43 % de la demande d’électricité du pays.

Le charbon et le gaz représentaient environ 40 pour cent et le reste de la demande a été satisfait par l’énergie nucléaire.

Le Premier ministre semble confiant que le gouvernement “s’occupera du coût de l’électricité et de l’énergie” en augmentant la “production d’énergie propre” du Royaume-Uni.

Pour ce faire, il faudra étendre le secteur des énergies renouvelables avec davantage de parcs éoliens offshore et fournir une «charge de base» capable de faire face à l’évolution de la demande d’électricité et à une production intermittente.

Des experts ont déjà déclaré à Express.co.uk que la variation de la production éolienne et solaire en fait des concurrents irréalisables des combustibles fossiles.

M. Johnson, cependant, pense qu’investir dans une Grande-Bretagne verte aidera à protéger les clients et à réduire les factures à long terme.

Il a déclaré : « Gérer le coût de l’électricité et de l’énergie [is one of] les choses à long terme que le gouvernement doit faire.

“Nous devons nous remettre au nucléaire, nous devons augmenter notre production d’énergie propre.

“Cela fera baisser le coût de l’énergie et le coût du transport.”

La nouvelle, cependant, a été accueillie avec beaucoup de scepticisme, en particulier par rapport aux craintes que la transition vers une énergie sans carbone ne frappe les consommateurs dans la poche.

Les commentaires du Premier ministre ont été qualifiés de « vœux pieux » et d’« impossible » par les utilisateurs de médias sociaux en colère qui craignent le coût du passage au vert.

Bob Wallace, sous le nom d’utilisateur @Bob_in_NYorks, a tweeté : “Cela ressemble à un autre Boris Island, Garden Bridge et Irish Sea Tunnel. Il dit des bêtises.”

Un autre utilisateur de Twitter, @misterp55, a déclaré: “Donc, comme les 68% et 78%, il a arraché une autre cible de la sixième voie équilibrée du budget carbone de @CCCuk, mais sans accepter la voie, c’est-à-dire comment il va le faire. #BlahBlahBlah “

Avec l’hiver qui approche à grands pas, on craint de plus en plus que le Royaume-Uni ne se dirige vers une véritable crise sanitaire et énergétique.

Les experts craignent que le NHS ne soit submergé cette saison par un mélange de grippe et de Covid si les gens ne peuvent pas chauffer leur maison.

Les Britanniques ont également été informés qu’ils pourraient faire face à une facture de 2 500 £ alors que le gouvernement cherche à éliminer progressivement les chaudières à gaz au profit de pompes à chaleur respectueuses de l’environnement.

Les chaudières à gaz représentent actuellement environ 15 pour cent des émissions de dioxyde de carbone (CO2) du Royaume-Uni – la principale cause du réchauffement climatique.

Des millions de personnes sont déjà confrontées à une augmentation de leurs factures de gaz et d’électricité vendredi, après une augmentation de 12% du plafond des prix de l’énergie.

Les Britanniques qui ne bénéficient pas d’offres à prix fixe paieront, par conséquent, 139 £ de plus par an.

Le Premier ministre s’est engagé à quadrupler la production d’électricité éolienne offshore du Royaume-Uni de 10 GW par an d’ici la fin de la décennie.

Cependant, il pense que cela pourrait aller jusqu’à 60 GW un an plus tard.

Il a dit : « Cela fera baisser le coût de l’énergie, le coût des transports, le coût du logement.

Le Royaume-Uni construit également deux nouveaux réacteurs nucléaires à Hinkley Point dans le Somerset, qui produiront plus de trois gigawatts d’énergie.

Et le gouvernement devrait donner son accord pour la construction de deux nouvelles centrales nucléaires.

À l’heure actuelle, les centrales nucléaires britanniques fournissent environ 17% des besoins en électricité du pays, mais environ la moitié de la capacité doit être réduite d’ici 2025.