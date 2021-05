Boris Johnson a critiqué le système de voyage «complètement chaotique» alors que Heathrow sombrait dans le chaos | UK | Nouvelles

L’accusation intervient après que des photos de halls d’arrivée bondés à Heathrow aient émergé, où les passagers des pays de la liste rouge, orange et verte ont été contraints de faire la queue ensemble sans aucune mesure de distanciation sociale. Une image obtenue par iNews montre des passagers arrivés de pays figurant sur la liste rouge et orange faisant la queue à l’immigration à quelques mètres les uns des autres. Lucy Moreton, officier professionnel à l’Immigration Service Union, a déclaré au média: “Il n’y a pratiquement pas de distanciation sociale.

“C’est une scène très courante dans nos aéroports.”

Elle a ajouté: «Tous les passagers, quel que soit le pays, se mélangent.

“C’est la même chose dans d’autres aéroports comme Manchester et Gatwick.”

Les scènes chaotiques à Heathrow, où seuls les terminaux 2 et 5 sont ouverts, ont été explosées par le Shadow Home Secretary.

Nick Thomas-Symonds, du Labour, a déclaré à iNews: “Les ministres conservateurs supervisent un système de voyage totalement chaotique qui augmente imprudemment le risque que d’autres variantes atteignent le Royaume-Uni.”

Dans un tweet ultérieur, il a critiqué la politique globale du gouvernement en matière de voyages internationaux pendant la crise Covid.

Il a déclaré: «À maintes reprises, les travaillistes ont plaidé pour un système complet de quarantaine hôtelière pour toutes les arrivées internationales afin de se prémunir contre les nouvelles variantes.

“C’est l’incapacité du gouvernement conservateur à écouter et à agir qui nous a laissés dans cet endroit profondément inquiétant.”

LIRE LA SUITE: Boris prévoit de bouleverser le plus grand rail britannique depuis 25 ans

Cependant, Ed Conway, éditeur d’économie et de données de Sky News, a mené sa propre analyse des chiffres du gouvernement et est arrivé à la conclusion opposée.

Il a écrit: «Entre le 25 mars et le 7 avril, environ 5,1% des passagers venant d’Inde au Royaume-Uni ont été testés positifs pour Covid-19, pas loin en dessous du niveau de 6,2% enregistré par les passagers du Pakistan, et confortablement plus élevé que le 3,7 pour cent des passagers en provenance du Bangladesh.

«Et loin d’être trois fois plus élevé qu’en Inde, le taux de positivité Covid au Pakistan n’était que légèrement supérieur à celui de l’Inde; le taux de passagers en provenance du Bangladesh était considérablement inférieur à celui de ceux en provenance d’Inde.