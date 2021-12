Boris Johnson a dit de démissionner dans le sondage SHOCK « Allez-y, la Grande-Bretagne mérite mieux! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans un sondage mené auprès de 24 691 lecteurs d’Express.co.uk, du 9 au 10 décembre, 59 % des électeurs ont déclaré que le Premier ministre devrait démissionner, tandis que 40 % ont dit qu’il ne devrait pas, et 1 % de plus n’étaient pas sûrs de ce qu’il devrait faire. faire. Un lecteur d’Express passant par « SHS monteur de gaz à la retraite » a déclaré : « ALLEZ MAINTENANT et emportez votre armoire inutile avec vous, la GRANDE-BRETAGNE mérite mieux ! »

———————-

Un autre lecteur, Duncan 1992, a commenté : « Je suis un fidèle conservateur, j’ai voté pour Boris aux élections à la direction, j’ai voté conservateur à chaque élection depuis que j’ai 18 ans, mais je ne le ferai plus, du moins pas tant que Boris est chef.

« S’il est remplacé par Liz Truss, Michael Gove ou Rishi Sunak, je continuerai avec plaisir à voter Tory. Boris est désormais un pur poison pour notre grand parti.

June Johnson a ajouté : « J’avais de très grands espoirs que Boris à la barre, que les choses se fassent. Ok, je sais qu’il y a eu Covid et il s’est marié et est redevenu père, mais il a perdu le fil et rien n’a été réalisé.

Mais d’autres ont profité des commentaires pour défendre le Premier ministre.

Un lecteur d’Express surnommé ‘Waterstar’ a fait la remarque suivante : « Boris quitter son poste serait la pire chose qui puisse arriver au Royaume-Uni.

« Oubliez tout le battage médiatique sur les fêtes et le décor, ils sont insignifiants dans le grand schéma des choses.

« À part Boris, aucun Premier ministre depuis Thatcher n’a eu le courage de faire avancer les choses.

« C’est le meilleur politicien disponible pour être Premier ministre et il a une longueur d’avance sur tous les autres. »

Jedi Jones a ajouté: « Johnsons ne va nulle part, il n’y a personne pour le remplacer et il n’y a pas d’opposition. »

LIRE LA SUITE: « D’une catastrophe à l’autre ! Confiance perdue à cause du scandale de la fête de Noël

Les résultats surviennent après la sortie d’une vidéo d’employés seniors de Downing Street plaisantant à propos d’une fête à Downing Street à Noël dernier qui a enfreint les règles de Covid, tandis que les Britanniques ont reçu l’ordre de ne pas rendre visite à leurs proches mourants à l’hôpital.

Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’aucune règle Covid n’avait été enfreinte et que la fête, qui aurait impliqué entre 40 et 50 personnes dans une salle du n°10, n’avait pas eu lieu.

M. Johnson a déclaré qu’Allegra Stratton – qui a démissionné pour son apparition dans les images – nous manquera et qu’elle était très bonne dans son travail – une réponse qui a exaspéré les gens à travers le pays.

Le chef du SNP à Westminster, Ian Blackford, a déclaré que le Premier ministre « doit se retirer de ses fonctions immédiatement » s’il était vrai qu’il y avait une fête de Noël à Downing Street qui n’était pas socialement distanciée l’année dernière.

À la fin du mois dernier, des lettres de défiance ont été déposées contre M. Johnson par des députés conservateurs, et après le scandale de corruption Owen Paterson, et maintenant un refus catégorique d’une fête de Noël n ° 10 qui a enfreint les règles de Covid, d’autres lettres devraient être déposé.

Restez au courant du Brexit, du SNP et des nouvelles du numéro 10 en vous inscrivant à la newsletter politique gratuite ici.