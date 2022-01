Boris Johnson a dit de faire de la crise climatique une priorité pour la nouvelle année

Des groupes de conservation ont appelé le Premier ministre à prendre une série de résolutions environnementales (Photo: .)

Boris Johnson a été invité à prendre une série de résolutions du Nouvel An pour lutter contre la crise climatique.

Les principales organisations caritatives de conservation ont écrit au Premier ministre sur la façon d’atténuer l’urgence environnementale qui engloutit le monde naturel – et ont proposé une série de solutions possibles.

Il lui a été demandé de restaurer plus rapidement les tourbières, de faire avancer l’interdiction de la tourbe en horticulture et d’accroître la protection des océans, notamment en conférant aux herbiers un statut hautement protégé.

Le National Trust, RSPB, Woodland Trust et Wildlife Trusts ont également exhorté M. Johnson à s’assurer que le nouveau système de paiement pour les agriculteurs encourage l’agriculture respectueuse de la nature et du climat, et l’a appelé à stimuler la plantation d’arbres avec des arbres en grande partie indigènes au bon endroit.

Les sept résolutions prévoient également de s’assurer que le réseau de sites protégés est suffisamment vaste et géré correctement pour protéger la nature et le carbone qui y est stocké.

Saluant l’engagement du gouvernement de restaurer 30% des terres et des mers pour la nature d’ici 2030, les organisations ont averti que seulement 3% des terres peuvent actuellement être considérées comme spécifiquement protégées pour la nature.

Les groupes soutiennent également une nouvelle exigence pour toute prise de décision publique de prendre en compte les risques climatiques futurs lorsque les communautés et les paysages doivent s’adapter aux impacts du changement climatique.

De nombreux écologistes pensent que le président américain Joe Biden et M. Johnson ne font pas assez pour lutter contre le changement climatique (Photo: .)

La restauration de toutes les tourbières – le plus grand puits de carbone naturel du Royaume-Uni et un habitat faunique clé qui émet actuellement du carbone en raison de son état dégradé – permettrait d’économiser beaucoup plus que cela ne coûterait, affirment les groupes.

Ils souhaitent également que le gouvernement propose une interdiction promise depuis longtemps de l’utilisation de la tourbe en horticulture « de toute urgence » et interdise immédiatement le brûlage de la tourbe des hautes terres.

Dans les océans, ils veulent des engagements renouvelés pour protéger les zones côtières comme les marais salants et freinent la pêche qui nuit aux fonds marins et libère du carbone.

Cela fait suite à une série d’engagements pris lors des principales discussions sur le climat de la Cop26 à Glasgow en novembre, sur lesquelles les organisations souhaitent que le gouvernement s’appuie sur les actions qu’elles ont définies.

Craig Bennett, directeur général de Wildlife Trusts, a déclaré que 2022 devait être l’année où le gouvernement a intensifié ses engagements et ses investissements pour un avenir plus sain pour les personnes et la nature.

« Il y a encore un énorme fossé entre la rhétorique et la réalité pour lutter contre le changement climatique.

« Nous devons de toute urgence réduire les émissions de carbone plus profondément et plus rapidement et garantir que la nature se rétablit sur 30 % des terres et des mers d’ici la fin de la décennie. »

Le Dr Darren Moorcroft, directeur général du Woodland Trust, a ajouté : » Pour la nature et le climat, 2022 sera tout aussi critique que 2021 l’a été.

«Nous avons besoin que le Royaume-Uni fasse preuve d’un réel leadership dans les grandes conférences internationales sur le climat et la diversité biologique.

« Pour étayer cela, toutes les régions du Royaume-Uni doivent prendre des mesures décisives, fixer des objectifs clairs pour restaurer la nature et travailler avec les gestionnaires des terres pour créer des paysages résilients riches en arbres pour les personnes, la nature et le carbone. »

La directrice générale du National Trust, Hilary McGrady, a qualifié la Cop26 de « véritable moment décisif » dans la lutte contre les crises de la nature et du climat, mais a également averti que le Royaume-Uni avait vu l’impact des événements météorologiques extrêmes tels que la tempête Arwen sur les paysages du pays.

» C’est pourquoi nous appelons aujourd’hui le Premier ministre à s’appuyer sur les engagements pris lors de la Cop26 et à s’engager envers une série de résolutions du Nouvel An envers la nature qui garantissent que nos défenses naturelles contre le changement climatique sont protégées et entretenues en 2022 et au-delà « , a-t-elle averti.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’ils étaient « absolument déterminés » à lutter contre le changement climatique.

Ils ont ajouté: « Nous prenons des mesures pour limiter la hausse des températures, avec de nouveaux engagements pour réduire les émissions de carbone et de méthane, mettre fin à la déforestation, éliminer progressivement le charbon et fournir plus de financement aux pays les plus vulnérables au changement climatique. »

Le porte-parole a déclaré que la nouvelle incitation à l’agriculture durable de l’Angleterre récompenserait les gestionnaires de terres pour l’utilisation de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement, tandis que le gouvernement consultait également sur les plans visant à éliminer progressivement l’utilisation de la tourbe dans le secteur horticole et promouvait la gestion durable des habitats de tourbe.

