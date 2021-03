Boris Johnson a dit de QUITTER en tant que Premier ministre en dirigeant le Brexiteer «Lapin dans les phares» | Politique | Nouvelles

Ben Habib a affirmé que M. Johnson passait d’une erreur à l’autre, manquait de vision et était incapable de planifier efficacement un retrait cinglant de sa performance depuis qu’il était devenu Premier ministre à la fin de 2019, lorsqu’il a remplacé Theresa May. L’ancien député européen du Brexit Party, M. Habib, qui a été interviewé sur le sujet sur Talk Radio ce matin, a par la suite déclaré à Express.co.uk: «Je réfléchis depuis un certain temps à la position du Premier ministre.

«Mes doutes ont commencé l’année dernière quand il est devenu évident qu’il ne s’était pas préparé à un résultat sans accord avec l’UE, sa menace de se retirer des négociations était fausse et il signerait le Royaume-Uni dans un accord moche.

«Aussi sûr que la nuit suit le jour, c’est ce qu’il a fait, notamment laisser une partie du Royaume-Uni derrière et partitionner le pays – une première pour tout pays de l’histoire qui n’a pas seulement été vaincu par la guerre.»

M. Habib a ajouté: «Il a été secoué d’un problème à un autre à la fois avec le Brexit et sa gestion de la pandémie.

«Il ne dirige pas. Il manque de vision, est incapable de planifier et est pire lors de l’exécution.

«Ses politiques inspirées par Covid ont causé d’énormes dommages à l’économie du pays, à la démocratie et même à la santé.»

M. Habib a admis que la stratégie de déploiement de la vaccination de M. Johnson, qui a permis à plus de 50% des Britanniques d’avoir eu au moins un vaccin, avait été un grand succès.

«Il est extrêmement sérieux de remettre en cause publiquement la position du premier ministre.

«Mais l’opérateur historique a déjà fait trop de dégâts et semble déterminé à en infliger davantage. Il est temps de faire preuve de leadership. »

Malgré les réserves de M. Habib, le bookmaker Coral a toujours les conservateurs comme 4-6 favoris par hasard pour remporter le plus de sièges lors des prochaines élections générales.

Les travaillistes ont 11-8 pour bouleverser les chances et remporter le plus de sièges.

Coral offre également des chances de 4-1 que les conservateurs augmentent leur majorité actuelle la prochaine fois que le Royaume-Uni vote.

Harry Aitkenhead de Coral a déclaré: «Il est prudent de dire que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le Royaume-Uni depuis que Boris Johnson a remporté une large majorité aux dernières élections.

«Cependant, nos paris suggèrent qu’il stabilise le navire et les conservateurs se sont raccourcis pour devenir le favori incontestable pour remporter le plus de sièges la prochaine fois que le Royaume-Uni votera.»

Coral a le chancelier Rishi Sunak à 5-2 pour être le prochain Premier ministre britannique, tandis que le leader travailliste Sir Keir Starmer a une fiche de 3-1.

Michael Gove (10-1) et Jeremy Hunt (12-1) sont troisième et quatrième dans les paris.

Express.co.uk a contacté Downing Street pour leur offrir une chance de répondre aux remarques de M. Habib.