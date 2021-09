Boris Johnson a dit de rejeter l’idée de sécurité du critique du Brexit Rutte ” Sommes-nous idiots ? ” | Politique | Nouvelles

Adrian Hill a suggéré que Bruxelles avait montré ses vraies couleurs avec sa décision de geler la Grande-Bretagne du système satellitaire Galileo – et a également déclaré que le Royaume-Uni était bien meilleur pour forger des alliances telles que AUKUS, le pacte trilatéral signé avec l’Australie et les États-Unis la semaine dernière. M. Hill, qui, entre autres postes diplomatiques, a travaillé en tant que membre de l’équipe du tunnel sous la Manche au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et au comité COBRA du Cabinet Office, s’exprimait après des informations selon lesquelles M. Rutte, qui a visité le numéro 10 vendredi, était sur le point de offrir au Royaume-Uni un accord de sécurité avec l’UE – bien que la Commission européenne ait par la suite suggéré que la revendication était prématurée.

L’ancien officier des Royal Engineers a suggéré que le traitement réservé à la Grande-Bretagne par le bloc au cours des cinq années écoulées depuis le référendum de 2016 a indiqué qu’on ne pouvait pas lui faire confiance.

Commentant les informations publiées au cours du week-end, il a déclaré à Express.co.uk : “En ce qui concerne l’offre de sécurité néerlandaise à Boris, dites simplement non merci.

“Qui est si idiot qu’ils veulent entrer dans la même tranchée / trou de renard que M. Rutte, un critique virulent du Brexit?”

Il a expliqué : « Ce sont les mêmes personnes qui nous ont bannis du système de communication militaire par satellite Galileo après que nous ayons payé plus d’un milliard de livres pour son développement.

« Dieu merci, ils l’ont fait et nous ont montré cela avec des amis comme ceux-ci qui ont besoin d’ennemis ? »

M. Hill a suggéré que l’implication du Royaume-Uni dans tout réseau de défense européen intégré était “un moyen de fermer l’OTAN”.

“L’UE est au lit avec Vlad pour son gaz et vous pouvez déjà voir combien de problèmes cela cause.”

La semaine dernière, le Times a suggéré que M. Rutte ferait son offre, une source diplomatique anonyme déclarant: “Depuis le Brexit, pas assez de dirigeants européens ont été en contact avec Johnson.

“Il est important de regarder la géopolitique sans être divisé et il est nécessaire de travailler avec le Royaume-Uni.”

Cependant, interrogé sur les rumeurs d’une offre, le porte-parole de la Commission, Peter Stano, a par la suite déclaré : “Ce ne sont pas vrais.

« Quand il s’agit de toute proposition de cadre de coopération sur les questions étrangères, de sécurité ou de défense entre l’UE et le Royaume-Uni, elle devrait d’abord être discutée et convenue entre les États membres. »

Avant la rencontre de M. Rutte avec M. Johnson, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Nous entretenons de solides relations de défense à la fois avec l’UE et les différents États membres de l’UE.

« De toute évidence, nous avons toujours été clairs sur le fait que l’OTAN reste la pierre angulaire de la sécurité euro-atlantique et nous sommes son plus grand contributeur européen. »

Après le départ de la Grande-Bretagne de l’UE l’année dernière, les 27 gouvernements de l’UE ont déclaré avoir proposé à Londres une coopération en matière de sécurité, mais les diplomates britanniques et européens ont déclaré pour le moment que la Grande-Bretagne n’envisageait de rejoindre aucun pacte militaire de l’UE.

Jeudi, le chef de la politique étrangère de l’UE, Joseph Borrell, a déclaré que la Grande-Bretagne était la bienvenue pour se joindre aux efforts de l’UE pour construire une politique de défense commune qui ont pris de l’ampleur depuis 2017, mais a expliqué que le gouvernement britannique n’avait jusqu’à présent manifesté aucun intérêt.

En mai, les États-Unis, la Norvège et le Canada ont signé un projet dirigé par les Pays-Bas pour surmonter les retards dans le déplacement des troupes à travers l’Europe, ce qui implique de l’argent de l’UE et de l’expertise de l’OTAN, mais la Grande-Bretagne est jusqu’à présent restée à l’écart de toute implication directe.