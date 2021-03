Boris Johnson a exhorté à bloquer les vacances à l’étranger et à fermer les frontières | UK | Nouvelles

Canada: l’adoption du vaccin contre le coronavirus discutée par un expert

Suite aux commentaires du secrétaire à la Santé Matt Hancock, la porte n’est « pas fermée » pendant les vacances à l’étranger, Express.co.uk a demandé aux lecteurs: « Les Britanniques devraient-ils être autorisés à partir à l’étranger ou 2021 est-il l’année du séjour? » En votant sur le sondage exclusif en ligne, 2 024 sur 2 666 Britanniques votés ne devraient pas être autorisés à partir en vacances à l’étranger cet été. Seuls 614 ont voté « oui » tandis que 28 n’étaient pas sûrs de la question alors que le Royaume-Uni procédait avec sa feuille de route hors du verrouillage.

Commentant l’histoire d’Express.co.uk, une personne a exhorté les Britanniques à rester chez eux et à visiter les nombreux sites de beauté du Royaume-Uni.

Ils ont dit: «Restez à la maison, aidez l’économie britannique.

« L’East Yorkshire est un endroit charmant pour des vacances en famille. »

Un deuxième a déclaré: «Ce serait bien d’aller à l’étranger, mais après toutes les souffrances que nous avons traversées – rester à l’intérieur, ne pas voir d’amis et de membres de la famille, nous devons nous assurer que nous sommes bel et bien en sécurité.

«Même après la vaccination, nous sommes en sécurité, mais nous ne pouvons pas ramener d’autres souches d’autres pays!

« Restez à la maison cette année pour être sûr! »

Un troisième a déclaré: «Non, pourquoi autoriserions-nous les vacances aux hotpots de troisième vague après des mois de verrouillage.

« C’est une folie totale. Il faudrait être fou. Pourquoi risquer de le ramener.

JUST IN: Brexit LIVE: Des milliers d’expatriés britanniques en France ciblés

« Je pense que l’année prochaine serait un pari plus sûr. »

Des questions sur les voyages à l’étranger se sont posées cette semaine après que M. Hancock ait refusé d’exclure les vacances d’été à l’étranger pour les Britanniques.

Le gouvernement craint que l’autorisation de voyager à l’étranger puisse entraîner la transmission d’une nouvelle souche du virus, ce qui pourrait faire grimper le nombre de cas et échapper aux vaccins actuels.

Afin de lutter contre toute nouvelle souche, les scientifiques travaillent sur des moyens de modifier les vaccins afin d’empêcher toute nouvelle mutation de se propager à travers le Royaume-Uni.

Le gouvernement s’est engagé à évaluer les données au moment de prendre une décision en matière de voyages internationaux au cours de l’été.

La semaine dernière, le premier ministre a également averti qu’il était trop tôt pour exclure les voyages internationaux cet été.

Cependant, le conseiller gouvernemental, le professeur Neil Ferguson, de l’Imperial College de Londres, a déclaré: « Je pense de manière conservatrice, et étant actuellement averses au risque, je pense que nous devrions planifier des vacances d’été au Royaume-Uni et non à l’étranger. »

Selon la feuille de route actuelle, les voyages internationaux ne sont pas autorisés avant le 17 mai, où ils seront ensuite examinés.

Cependant, en raison de l’augmentation des cas à travers le continent, certains ont demandé que la majeure partie de l’UE soit inscrite sur la liste rouge.

Les initiés du transport aérien et de l’hôtellerie ont demandé au gouvernement d’ouvrir les voyages ou les deux secteurs pourraient être gravement touchés.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré à Sky News: «Nous considérons toutes les options dans le cadre du groupe de travail sur les voyages.

« Vous vous attendez à ce que lorsque le gouvernement formule une politique, la façon dont nous le faisons est que nous examinons toutes les différentes options, nous les évaluons, nous arrivons à une position et ensuite, lorsque nous arrivons à cette position, nous publions cette position et c’est la position. que nous entreprendrons au début du mois prochain.

«De toute évidence, il y a des défis autour des voyages internationaux, il suffit de regarder à travers le continent et de constater la hausse du taux de cas chez bon nombre de nos voisins les plus proches.

« Il est arrivé par le passé que ces taux d’infection croissants se soient frayés un chemin jusqu’au Royaume-Uni; nous espérons que cela ne se produira pas cette fois-ci en raison de nos progrès avec le vaccin et ainsi de suite, mais nous avons besoin être prudent à ce sujet. «

Ce sondage a ouvert à 17 h 54 le 29 mars et s’est clôturé le 30 mars à 14 h 19.