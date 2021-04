Boris Johnson a exhorté à intervenir dans le rachat de Newcastle, Foden supprime le tweet de Mbappe, la star de Man City “ meilleure que Gazza ”, la rangée Solskjaer vs Mourinho tue l’espoir d’un transfert de Kane

Tenez-vous au courant de toutes les dernières actions et points de discussion lors d’une autre soirée bien remplie de football en Ligue des champions.

PRINCIPALES TÊTES:

Phil Foden court vers Pep Guardiola et appelle Kylian Mbappe du PSG à la place de Man City en demi-finale de la Ligue des champions malgré l’héroïsme de Jude Bellingham Wasteful Liverpool éliminé de la Ligue des champions alors que le Real Madrid organisait les retrouvailles de Chelsea pour le tirage au sort de la demi-finale de la Ligue des champions d’Eden Hazard CONFIRMÉ: Chelsea affrontera le Real Madrid tandis que Man City affrontera Neymar et le PSG Liverpool condamne le “ comportement honteux ” alors que le bus de l’équipe du Real Madrid a brisé la fenêtre à son arrivée à Anfield avant le choc de la Ligue des champions.Erling Haaland a conseillé de rejoindre le Bayern Munich ensuite et d’attendre “ deux ou trois ans avant de décider d’un transfert potentiel en Premier League malgré l’intérêt de Manchester United et de Man City, Jesse Lingard sera “ désespéré ” pour le retour de Manchester United et pourra donner à Bruno Fernandes la compétition la saison prochaine, affirme la légende du club Paul Scholes