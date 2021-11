Boris Johnson a exhorté à licencier tous les députés avec un deuxième emploi: « Éliminez-les! » | Politique | Nouvelles

Le Parti conservateur fait l’objet d’une enquête depuis qu’Owen Paterson a enfreint les règles du député en faisant la promotion d’entreprises qui le payaient. Maintenant, de nouvelles données suggèrent que la majorité des Britanniques pensent que les députés ne devraient pas avoir d’emplois supplémentaires.

Dans un sondage de 4 845 personnes, organisé du 9 au 15 novembre, 79 % des électeurs ont déclaré que les députés ne devraient pas être autorisés à occuper des emplois supplémentaires en plus de leur salaire de député de 81 932 £.

Un électeur, Tenjie, a déclaré: «Les députés savent exactement quel sera le salaire lorsqu’ils se présenteront aux élections – 82 000 £ plus les dépenses, ce n’est pas mal.

« S’ils ne sont pas satisfaits de la rémunération, ils ne devraient pas se présenter aux élections, ou ils devraient démissionner et se trouver un emploi mieux rémunéré. En attendant, ils devraient faire ce pour quoi ils sont payés et s’occuper de leurs électeurs.

De nombreux électeurs ont fait valoir qu’être député de milliers d’électeurs devrait être un travail à temps plein et que les deuxièmes emplois ne devraient pas être autorisés car ils détournent les politiciens du travail pour lequel ils ont été élus.

Le lecteur d’Express Bors a déclaré : « Si vous ne voulez pas consacrer tout votre temps au peuple, alors ne devenez pas député. Quiconque a deux emplois maintenant les met à la porte ! »

Geoffrey Cox, un député conservateur qui était procureur général au plus fort des négociations sur le Brexit, a enregistré un total de 970 000 £ de revenus l’année dernière, pour 705 heures de services juridiques.

Cela représente près de la moitié des heures de travail qu’une personne à temps plein travaillerait en un an – des heures qui, selon beaucoup, devraient être consacrées à l’écoute des problèmes des électeurs.

Cependant, certains députés soutiennent que les deuxièmes emplois les aident à se rapprocher de leur communauté.

Un certain nombre de députés sont employés comme médecins et infirmières et ont continué à travailler en première ligne du NHS pendant la pandémie.

Dans un autre vote, demandant à 3 900 lecteurs de combien de revenus supplémentaires devraient être plafonnés, 48,4% ont déclaré que les revenus devraient être limités à 25 000 £.

En revanche, le député du North Shropshire Owen Paterson recevait 100 000 £ par an de Randox et 12 000 £ par an de Lynn’s Country Foods – pour lesquels il a fait pression à Whitehall à plusieurs reprises.

Il a été condamné à une suspension de 30 jours des Communes par le Comité des normes des Communes, que Boris Johnson a tenté de contourner en appelant à un vote sur la dissolution des pouvoirs du Comité.

Les Lib Dems ont demandé une enquête pour savoir si M. Johnson a correctement déclaré ses dépenses pour la redécoration de son appartement de Downing Street et le financement de ses récentes vacances en Espagne – payées par un autre député.

Maintenant, Jacob Rees-Mogg a été mis en cause par les travaillistes pour n’avoir pas déclaré 6 millions de livres sterling de prêts qu’il avait empruntés à l’une de ses entreprises.

M. Rees-Mogg n’a pas signalé au registre officiel qu’il avait reçu des prêts d’administrateur de Saliston entre 2018 et 2020.

Thangam Debbonaire, du parti travailliste, le leader fantôme des Communes, a déclaré: «Cela semblerait être une autre violation flagrante des règles.

« Un ministre qui ne déclare pas des millions de livres de revenus supplémentaires est inacceptable.

« Le commissaire parlementaire aux normes doit enquêter là-dessus.

« Jacob Rees-Mogg doit avouer tous ses intérêts financiers en dehors du Parlement. »

En réponse, M. Rees-Mogg a déclaré : « Les prêts de 2018 ont été principalement contractés pour l’achat et la rénovation de [my home] comme mesures de trésorerie temporaires.

« Tous les prêts ont été soit remboursés avec intérêts conformément aux règles du HMRC, soit payés sous forme de dividendes et imposés en conséquence. »

Sa valeur nette est estimée à 150 millions de livres sterling.

