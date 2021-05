Boris Johnson a exhorté à ne pas mettre fin aux restrictions de Covid après un décès enregistré – sondage | UK | Nouvelles

Un médecin du NHS discute de l’arriéré des listes d’attente pour les coronavirus

Lundi, un décès de Covid a été enregistré, portant le total à 127 539. 1 649 autres cas ont été confirmés. Aujourd’hui, seules quatre personnes sont décédées après avoir été testées positives pour le virus, les infections augmentant de 1 946.

Boris Johnson a exhorté à ne pas mettre fin aux restrictions de verrouillage (Image: .)

Boris Johnson a exhorté à ne pas mettre fin aux restrictions de verrouillage (Image: NC)

Pendant ce temps, plus de 34 000 000 de personnes ont reçu leur première dose de vaccin et plus de 15 000 000 ont eu leur deuxième, selon les derniers chiffres du gouvernement.

S’adressant à Twitter, l’ancien chef du Brexit Party, Nigel Farage, a insisté sur le fait que “ça suffit”.

M. Farage a déclaré: “Un seul décès de Covid aujourd’hui et maintenant 50 millions de vaccins administrés, mais nous ne pouvons toujours pas manger dans un restaurant ou embrasser nos proches.”

Dans un sondage d’Express.co.uk – qui s’est déroulé de 9 heures à 22 heures aujourd’hui – a demandé: “Les restrictions britanniques devraient-elles être levées maintenant après qu’un seul décès ait été enregistré?”

LIRE LA SUITE: L’esturgeon était “ largement protégé par le Royaume-Uni ” après la chute des revenus pétroliers

L’Angleterre est toujours bloquée (Image: .)

Sur 4 298 votes, 60% (2 620) des personnes ont déclaré que les restrictions ne devraient pas être assouplies malgré le faible nombre d’infections et de décès.

Jusqu’à 40% (1637) ont déclaré que les restrictions de verrouillage devraient être assouplies, tandis que seulement 41 personnes ont déclaré ne pas savoir.

Une personne a déclaré: «Pour l’amour du ciel, ce sont les chiffres habituels inférieurs du dimanche, bien que très encourageants.

«Nous avons tenu si longtemps, donnons à ceux qui attendent / veulent la vaccination un mois de plus pour l’obtenir.

NE MANQUEZ PAS

‘C’est fou!’ Liz Truss et Julia HB éclatent dans une dispute féroce sur Covid [COMMENT]

Jeff Stelling de Sky Sports fait rage à Boris Johnson à propos des règles de voyage [REVEAL]

Vaccin AstraZeneca: JCVI émet des conseils pour les personnes à risque de caillots [INSIGHT]

Cas de coronavirus au Royaume-Uni (Image: Express)

“Soyons aussi préparés que possible cette fois.”

Un autre lecteur d’Express.co.uk a dit: «Quelle partie de la prudence confond ces personnes?

“Il ne reste plus longtemps, alors ne le gâchez pas.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Non. Tenez-vous en à la feuille de route.

L’Angleterre est dans un troisième lockdown (Image: PA)

“Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas!”

Un autre a ajouté: “NON! La chance d’une résurgence est toujours là.

“Tenons-nous en à notre feuille de route et restons en sécurité.”

Une cinquième personne a écrit: “La réponse est NON! La raison étant que” une mort “est le résultat d’un plan qui semble fonctionner.

Londres lors du verrouillage de l’année dernière (Image: .)

«Il y a aussi une date de fin proposée qui fait partie du même plan.

“NE gâchez PAS les choses en sautant l’arme!”

Une autre personne a déclaré: «Nous sommes arrivés jusqu’ici, n’allons pas gâcher le succès du déploiement du vaccin en abandonnant trop tôt.

“Tenir le coup jusqu’au bout montrera d’énormes avantages.”

Les restrictions de verrouillage ont été assouplies cette année (Image: .)

D’autres ont soutenu les appels pour que les mesures de verrouillage soient assouplies, beaucoup disant que «la vie et l’économie» doivent reprendre normalement.

Cela vient après que M. Johnson ait déclaré que la prochaine étape de la réouverture de l’Angleterre le 17 mai – qui couvre l’hospitalité intérieure, les divertissements et peut-être les voyages à l’étranger – “va être bonne”.

Le Premier ministre a déclaré: “Dans l’état actuel des choses et dans la façon dont les choses se passent, avec le déploiement du vaccin tel qu’il est – nous avons fait 50 millions de piqûres au moment où je vous parle aujourd’hui, un quart de la population adulte, un en quatre ont eu deux coups.

«Vous voyez que les résultats de cela commencent vraiment à apparaître dans l’épidémiologie.

Premier ministre Boris Johnson (Image: .)

“Je pense que nous pourrons aller de l’avant, j’ai l’impression que le 17 mai sera bon.

“Mais il me semble aussi que le 21 juin, nous pourrons dire la distance sociale comme nous devons le faire actuellement, le mètre plus, je pense que nous avons de bonnes chances de pouvoir nous passer de celui-là. -metre plus à partir du 21 juin.

“Cela dépend toujours des données, nous ne pouvons pas encore le dire catégoriquement, nous devons regarder l’épidémiologie au fur et à mesure que nous progressons, nous devons regarder où nous en sommes avec la maladie. Mais c’est ce que l’on ressent. à moi maintenant. “