Boris Johnson a exhorté CONTRE l’assouplissement des règles d’immigration pour lutter contre les pénuries de personnel | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Royaume-Uni a resserré sa politique d’immigration après avoir officiellement quitté l’Union européenne fin décembre 2020. La pandémie de coronavirus et les restrictions de voyage ont également limité le nombre de personnes venant vivre et travailler au Royaume-Uni.

La Confédération de l’industrie britannique (CBI) a déclaré que le gouvernement devait immédiatement mettre à jour sa «liste des professions en pénurie» pour inclure un éventail de secteurs confrontés à une pénurie d’employés.

On estime qu’environ 1,3 million de travailleurs étrangers ont quitté le Royaume-Uni depuis fin 2019.

Le groupe de pression des entreprises, qui représente 190 000 entreprises, a reconnu que les employeurs devaient assumer une plus grande responsabilité pour résoudre le problème en embauchant et en formant la main-d’œuvre nationale.

Mais, la CBI a exhorté le gouvernement à assouplir ses règles pour les employeurs les plus durement touchés par le manque de personnel étranger.

Un sondage ultérieur auprès de plus de 5 000 lecteurs d’Express.co.uk a révélé que la grande majorité des répondants étaient contre la perspective de changements dans la politique d’immigration.

L’enquête en ligne a eu lieu de 16h30 le 29 juin à 22h00 le 30 juin et a demandé à 5 006 lecteurs d’Express.co.uk : « Boris Johnson devrait-il assouplir les nouvelles règles d’immigration pour lutter contre les pénuries de personnel ? »

Un énorme 89 pour cent (4 429) étaient contre l’idée de changements et ont voté « non ».

Un peu plus de 10 pour cent (530) étaient en faveur d’un changement de politique et ont voté « oui ».

Pendant ce temps, d’autres n’étaient pas d’accord et pensaient que le déménagement pourrait être nécessaire.

Un lecteur a déclaré : « Il ne s’agit pas de faire demi-tour ou d’assouplir les règles, il s’agit d’étendre la liste pour couvrir les métiers qui réclament une main-d’œuvre qualifiée.

« Un pays ne fonctionne pas uniquement avec des scientifiques, des médecins, des infirmières, etc., nous avons besoin de maçons, de plombiers et autres. Tant qu’ils peuvent prouver qu’ils possèdent ces compétences, ils ne devraient recevoir aucun permis de travail. Pas de travail alors ils doivent partir. À moins de les avoir, vous ne pouvez pas construire votre économie.

Un autre a ajouté : « Et s’il n’y avait pas assez de chômeurs pour faire tous ces travaux ?

Les entreprises de tout le pays se préparent pour une saison chargée à venir alors que les restrictions de verrouillage sont levées.

Les secteurs de l’hôtellerie et de l’agriculture ont été particulièrement touchés par les problèmes de main-d’œuvre.

Le CBI a exhorté les ministres à ajouter les bouchers, les soudeurs et les maçons à la liste nationale des pénuries de main-d’œuvre.

La liste va actuellement des scientifiques, ingénieurs et analystes d’affaires informatiques aux concepteurs de sites Web, aux vétérinaires et aux architectes – mais de nombreux rôles ont des exigences strictes.

Le président de la CBI, Karan Bilimoria, a déclaré : « Lorsqu’il existe des pénuries de main-d’œuvre évidentes et avérées, les entreprises devraient pouvoir embaucher à l’étranger. Une liste évolutive des métiers en tension pourrait être utile.

« Mais il est vraiment important de souligner : les travailleurs d’outre-mer ne sont pas et ne devraient pas être notre seule réponse aux pénuries de main-d’œuvre. Ici aussi, investir dans les compétences est vital.

« Ce n’est pas un choix. Nous devons faire les deux pour nous assurer que nos entreprises ont accès aux personnes dont elles ont besoin pour réussir. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Les employeurs devraient investir dans notre main-d’œuvre nationale au lieu de dépendre de la main-d’œuvre étrangère.

«Nous avons mis en place un ensemble de mesures sans précédent pour soutenir les entreprises pendant la pandémie et notre Plan pour l’emploi aide les gens à travers le pays à se recycler, à acquérir de nouvelles compétences et à retourner au travail. Nous collaborons également avec les industries pour mieux promouvoir l’emploi, la formation et toute une gamme d’autres initiatives.

«Le gouvernement a soigneusement examiné les conclusions et les recommandations du comité consultatif sur la migration sur la liste des professions en pénurie, mais a décidé de ne pas apporter de changements à grande échelle pendant que nous surveillons la nouvelle route des travailleurs qualifiés et évaluons comment le marché du travail britannique se développe et se rétablit après la pandémie.»