Boris Johnson a frappé avec une étrange comparaison de Thatcher « Parti en six mois » | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson est sous pression pour confirmer jeudi l’emprise des conservateurs sur la circonscription du North Shropshire après qu’une série de bévues a suscité des inquiétudes au sein du parti quant à sa capacité à rester au pouvoir. M. Johnson a fait face à de graves réactions suite aux allégations selon lesquelles des ministres et des membres du personnel auraient bafoué les règles de Covid à Noël dernier alors qu’il se remettait encore de la démission d’Owen Paterson après que le gouvernement a été contraint de revenir sur sa suspension. Et les conservateurs supérieurs ont maintenant averti que M. Johnson pourrait suivre les traces de Margaret Thatcher si l’élection partielle ne réussissait pas pour le parti.

Le correspondant politique en chef de Sky News, Jon Craig, a déclaré: « En plus du vote de mardi aux Communes, il y a le grand test de l’élection partielle du North Shropshire.

« Cela a été déclenché par les événements qui ont vraiment déclenché le terrible mois du Premier ministre, la démission d’Owen Paterson.

« Lorsque le gouvernement a tenté de le sauver, après qu’il a été reconnu coupable de ce qu’on a appelé une violation flagrante des règles du lobbying.

« Cette élection partielle est jeudi prochain – 23 000 majorités. »

JUST IN: Non vaccinés, NE PAS vivre la vie que le reste d’entre nous fait, explose CAROLE MALONE

M. Craig a poursuivi: « Vous auriez pensé que c’était imprenable, mais les bookmakers disent que les Lib Dems sont les favoris.

« Et certains conservateurs plus âgés soulignent que lorsque le gouvernement a perdu une élection partielle similaire sous Margaret Thatcher en 1990, elle est partie six mois.

« Je suis sûr que les alliés de Boris Johnson diront qu’il se défendra et s’en remettra, mais les choses semblent assez périlleuses pour le Premier ministre pour le moment. »

Vendredi, la rédactrice politique de la BBC, Laura Kuennsberg, a rapporté qu’au moins un député conservateur avait déjà affirmé que le parti avait convenu que M. Johnson devait partir.

LIRE LA SUITE : « Benidorm sera une ville fantôme ! Les expatriés britanniques pourraient «abandonner l’Espagne» – nouvelles restrictions

Le Premier ministre a fait face à un déluge de critiques depuis qu’une vidéo a été publiée montrant son personnel riant et plaisantant à propos d’une fête à Downing Street lors d’un verrouillage de Noël 2020 lorsque de telles festivités ont été interdites.

M. Johnson a déclaré mercredi qu’il était furieux de l’impression que la vidéo donnait qu’il y avait une règle pour ceux qui sont au cœur du pouvoir britannique et une autre pour le peuple.

Depuis le début de la dispute sur la prétendue fête de Noël, au moins trois sondages ont placé le parti travailliste en tête d’au moins trois points de pourcentage.

Le chef de la recherche politique et sociale européenne de YouGov, Anthony Wells, a déclaré: « La plus grande avance des travaillistes que nous ayons trouvée depuis janvier et suggère que les querelles en cours sur le parti de Downing Street sont en train de couper et de nuire au soutien du gouvernement.

« Ce qui reste à voir, c’est s’il y a des dommages durables. »