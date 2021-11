Boris Johnson a lancé un avertissement brutal avant la semaine de crise | Politique | Nouvelles

Au milieu de la dispute contre Owen Paterson et Sir Geoffrey Cox, des sources conservatrices ont averti que le Premier ministre devenait une « responsabilité ». Tels sont les dommages causés au parti pour leur gestion de la suspension de M. Paterson, les conservateurs sont maintenant tombés à la deuxième place dans les sondages derrière les travaillistes. Alors que M. Johnson est maintenant confronté à des questions sur l’absence de Sir Geoffrey à la Chambre des communes pour représenter les îles Vierges britanniques, les conservateurs sont tombés à 36%.

En revanche, le Labour a augmenté à 38 points pour la première fois cette année, selon les données de Redfield et Wilton Strategies.

Lord Frost admettant également que des écarts importants subsistent entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord, certains députés se demandent maintenant si M. Johnson reste un « atout » pour le parti.

Malcolm Rifkind, qui a servi dans les cabinets de John Major et de Margaret Thatcher, a déclaré que les événements de la semaine dernière avaient été préjudiciables pour le Premier ministre.

Il a déclaré à The Independent : « J’étais dans le cabinet lorsque Margaret Thatcher a dû tomber sur son épée.

« Et si quelqu’un de la stature de Thatcher peut être éliminé assez rapidement et de manière assez impitoyable par le parti parlementaire, aucun Premier ministre ne peut supposer qu’il est à l’abri de ce risque.

« Les gros incidents de la semaine, et un certain nombre de plus petits aussi, suggèrent que les vieilles habitudes ont la vie dure.

« Les événements de la semaine dernière ont été extrêmement dommageables. Je ne siège pas à la Chambre des communes, mais il semblerait qu’il risque d’être perçu comme un handicap plutôt qu’un atout.

« Si vous êtes Premier ministre, vous devez avoir le sens politique de savoir que c’est une chose très mauvaise, stupide et stupide à faire

JUST IN: BBC Question Time: les téléspectateurs promettent d’ÉTEINDRE

À la suite de réactions violentes contre le gouvernement, M. Paterson a annoncé sa démission.

Peu de temps après le scandale, des rapports ont révélé que l’ancien procureur général et député de Torridge et du Devon occidental avait utilisé son bureau parlementaire pour conseiller les îles Vierges britanniques le 14 septembre.

Les députés ne peuvent pas utiliser les ressources publiques à des fins personnelles ou financières – Sir Geoffrey a nié tout acte répréhensible.

Loin des allégations de sleaze des conservateurs, le Premier ministre, qui a fait campagne sur « Get Brexit Done » fait face à une semaine critique sur l’avenir de l’accord de commerce et de coopération.

Lord Frost a rencontré Maros Sefcovic vendredi pour discuter des questions entourant le protocole d’Irlande du Nord.

Alors que M. Sefocvic s’est félicité d’un changement de ton, Lord Frost a insisté sur le fait que des lacunes subsistent au milieu de la menace que le Royaume-Uni pourrait déclencher l’article 16 pour suspendre l’accord.