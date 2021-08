Boris Johnson a mis en garde le monde au bord de la catastrophe alors que l’ONU sonne l’alarme climatique “code rouge” | Sciences | Nouvelles

Alok Sharma, le ministre britannique en charge des pourparlers de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre, a déclaré que les conséquences de l’inaction seraient « catastrophiques ». Il a ajouté : « Je ne pense pas qu’il y ait d’autre mot pour cela. « Vous voyez quotidiennement ce qui se passe dans le monde.

“L’année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée, la dernière décennie la décennie la plus chaude jamais enregistrée.”

M. Sharma a déclaré que la COP26 est la dernière chance pour le gouvernement de “faire les choses correctement”, déclarant “nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre deux ans, cinq ans, 10 ans – c’est le moment”.

Son avertissement est venu avant que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ne publie un rapport complet montrant à quel point l’humanité est proche d’une catastrophe irréversible causée par des conditions météorologiques extrêmes.

Les scientifiques des Nations Unies (ONU) affirment que l’impact néfaste de l’humanité sur le climat est un « énoncé des faits ».

Le rapport indique que les émissions continues de gaz à effet de serre pourraient également voir une limite de température clé franchie en un peu plus d’une décennie.

Les experts ont averti que les vagues de chaleur, les inondations et les sécheresses seraient plus fréquentes et plus intenses alors que le monde devrait atteindre la limite de réchauffement climatique de 1,5 ° C au cours des deux prochaines décennies.

Les auteurs montrent également qu’une élévation du niveau des mers avoisinant les deux mètres d’ici la fin de ce siècle « n’est pas à exclure ».

Commentant le rapport, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré : « Le rapport du groupe de travail 1 du GIEC d’aujourd’hui est un code rouge pour l’humanité.

“Si nous combinons nos forces maintenant, nous pouvons éviter une catastrophe climatique. Mais, comme le rapport d’aujourd’hui l’indique clairement, il n’y a pas de temps pour les retards et pas de place pour les excuses.

Mais l’auteur principal, le Dr Tamsin Edwards, a déclaré à Sky News qu’à moins qu’il n’y ait “des réductions immédiates, rapides et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre”, l’objectif de 1,5°C sera hors de portée.

Le Premier ministre a déjà annoncé le plan en dix points’ pour créer 250 000 emplois britanniques dans les énergies propres, les transports, la nature et les technologies innovantes.

Il veut mener une « révolution industrielle verte » pour atteindre l’objectif de 2050 Net-Zero.

M. Johnson a déclaré que l’étude avait été conçue pour une ” lecture qui donne à réfléchir ” et que la prochaine décennie serait ” cruciale pour assurer l’avenir de notre planète “.