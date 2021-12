Parti n°10 : les électeurs du mur rouge réagissent au scandale

Avec le député de Wycombe à la tête de la révolte contre la mise en place de nouvelles restrictions Covid à la suite de l’augmentation des cas de la variante Omicron, plus de 60 conservateurs ont formé un groupe se rebellant contre le Premier ministre. Des personnalités conservatrices de premier plan incluses dans le groupe, telles que Liam Fox, Tobias Ellwood, Esther McVey et David Davis, soutiennent toutes le plan visant à empêcher la mise en place de restrictions supplémentaires et à voter mardi prochain.

Soulignant le soutien au groupe et condamnant le Premier ministre, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​commencé à se prononcer sur Boris Johnson, le Parti conservateur et ses plans de verrouillage du coronavirus.

Entamant le débat, Forsaken a déclaré: « Boris a perdu le nord de l’Angleterre, et il tue lentement le parti avec ses restrictions de noix et sa lâcheté générale. »

Il a ajouté : « Quiconque ne croit pas que cela ouvre la porte à un gouvernement travailliste se leurre.

Soutenant les députés qui ont créé le groupe rebelle, None of the Above a déclaré : « Bien, ces députés sont des héros nationaux ».

Heidi Claire a profité de l’occasion pour rappeler à tous les députés leurs devoirs.

Elle a déclaré: «Tous les députés feraient bien de se rappeler qui paie leur salaire et les personnes et les entreprises qu’ils sont censés soutenir et protéger. C’est leur travail.

Boris Johnson perd son attrait pour les électeurs du mur rouge (Image: .)

Steve Baker mène la rébellion contre Boris (Image: .)

Parlant du leadership dont a fait preuve Steve Baker, un lecteur l’a remercié.

Michael Taylor a déclaré : « Steve Baker est l’un des rares politiciens de principe au parlement. Un homme de conscience qui ne veut pas que nos droits soient piétinés sous le couvert de Covid. »

Dynamo David est allé plus loin en disant: « Steve Baker ferait un bon PM. »

Parlant de l’action que Boris Johnson souhaite entreprendre, DC2017 a déclaré : « Boris doit partir. Les restrictions sont complètement disproportionnées et injustifiées étant donné que personne n’est encore décédé dans le monde d’Omicron, comme l’a confirmé l’OMS. »

Il a ajouté: « Et personne au Royaume-Uni n’a été hospitalisé malgré des milliers de cas. »

Les électeurs du mur rouge sont en colère contre Boris à cause des scandales (Image: .)

Le scandale de la fête de Noël a ébranlé la réputation des conservateurs (Image: .)

Claquant le Premier ministre, Flush a déclaré: « Tous étaient planifiés comme le covid con. Boris a été élu car il était le bouffon parfait pour permettre l’escroquerie. Maintenant, il dépasse les besoins, le travail accompli, c’est-à-dire dévaster l’économie, restreindre les droits de l’homme fondamentaux, remplir les poches des grandes sociétés pharmaceutiques, etc. Pendant ce temps, rien n’est fait au sujet de la situation sur la côte du Kent.

Cependant, il y avait un certain soutien pour le Premier ministre, car les fidèles fidèles au Premier ministre ont rappelé aux autres ses réalisations.

EnoughAllReady a déclaré: « Ces députés conservateurs doivent faire attention à ce qu’ils souhaitent car ce N’ÉTAIT PAS les conservateurs qui ont remporté une élection, c’était Boris, Boris était le seul député conservateur qui était assez clair pour obtenir le Brexit, souvenez-vous de T, May ? »

Il a ajouté: « Il n’y a pas d’autre député conservateur qui fera ce qui doit être fait pour faire le travail, s’ils réussissent à éliminer Boris, ce sera un but contre son camp, sans Boris à la tête les conservateurs seront grillés, ils garantiront qu’un autre parti remportera les prochaines élections.

Cependant, l’humeur générale se reflète dans un large éventail de la population.

Déjà, plusieurs milliers de personnes ont appelé à la démission du Premier ministre, et ont été soutenues par des appels à le faire par d’autres députés, y compris le représentant du SNP Westminster, Ian Blackford.

Suggérant qu’il y avait plus dans le paquet du Premier ministre que M. Johnson, et jurant comment il voterait à l’avenir, Thatalarf a déclaré: « Au revoir la Première ministre Carrie Johnson et le bouffon qui a été votre porte-parole pendant si longtemps. »

Il a ajouté: « Je ne voterai plus conservateur pendant que ces 2 charlatans habitent le 10 Downing Street »

Certains ont blâmé l’influence de Carrie Johnson comme la chute du Premier ministre (Image: .)

SGKain était d’accord avec l’influence de la femme du Premier ministre.

Il a déclaré: « Le problème de Boris en ce moment est sa femme mais elle l’a cloué maintenant avec deux enfants – BC (avant Carrie) il avait le soutien du pays, maintenant elle a pris les rênes et elle sera sa perte, l’ayant transformé dans un éco-zélote vert.

Il a terminé : « Ses partisans n’ont pas voté Vert, ils ont voté Conservateur avec un C majuscule. »

Avec des informations faisant état d’une discussion en place pour un verrouillage complet, le Premier ministre fait face à une semaine difficile alors qu’au moins 65 de son propre tour contre lui, et le pays regarde et attend une action décisive et proportionnée du Premier ministre.