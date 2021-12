Boris Johnson a porté un coup de marteau majeur alors que les Britanniques n’ont aucune idée de ce que signifie « monter en niveau » | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson a rebaptisé un département gouvernemental pour « élever le niveau » du pays dans le but de remporter les prochaines élections. Mais un nouveau sondage YouGov a révélé que 50 % des personnes interrogées n’avaient aucune idée de ce que signifie « monter en niveau » ou n’étaient pas sûres.

Le sondage, partagé avec Politico, a également révélé qu’un Britannique sur quatre n’avait jamais entendu parler de ces plans.

Seulement un quart des personnes interrogées savaient en quoi consistait la stratégie.

Le « nivellement vers le haut » était une politique centrale de la campagne électorale de Boris Johnson.

Michael Gove, le ministre en charge de ces plans, a été critiqué pour avoir retardé le livre blanc qui décrit les plans du gouvernement pour « élever le niveau » du pays.

Dans son premier discours en tant que Premier ministre en 2019, Boris Johnson a promis d’aider les « villes délaissées ».

Il a déclaré : « Il est temps que nous libérions la puissance productive non seulement de Londres et du Sud-Est, mais de tous les coins de l’Angleterre, de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord. »

Cette politique phare est communément appelée son plan de « montée en puissance ».

Certaines communautés se sentent délaissées par rapport à d’autres régions, notamment les régions du nord par rapport à la capitale et au sud.

Ainsi, le nivellement par le haut vise à remédier aux disparités régionales sur des questions telles que les coûts du logement et le niveau de vie.

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon BARRED de la chaîne pour avoir enfreint les règles de verrouillage

Le plan devrait maintenant être publié début 2022.

Michael Gove est le ministre en charge de cette politique puisqu’il a été nommé secrétaire d’État au nivellement par le haut, au logement et aux collectivités le 15 septembre 2021.

L’une des raisons du retard serait la nécessité pour le gouvernement de se concentrer sur le traitement de la nouvelle variante Omicron Covid.

Mais d’autres rapports ont circulé selon lesquels le retard est dû aux dépenses excessives de M. Gove avec le chancelier Rishi Sunak, rapporte le Mirror.

Un initié du gouvernement a déclaré au Mail on Sunday : « Michael a plein d’idées, mais le Trésor hésite à les financer. Nous avons besoin d’idées plus rentables.

Lors de l’examen des dépenses d’octobre, M. Sunak a annoncé un important « fonds de mise à niveau » de 4,8 milliards de livres sterling, dont 1,7 milliard de livres sterling sont disponibles lors du premier tour d’offres et d’un deuxième tour d’offres l’année prochaine.

On pense que le chancelier a insisté sur le fait qu’il n’augmenterait pas le total.

Des sources gouvernementales ont défendu le retard de M. Gove en disant qu’il était déterminé à résoudre le problème.