Boris Johnson accusé d’avoir assisté à la garden-party BYOB No10 à mi-verrouillage | Royaume-Uni | Des nouvelles

Downing Street n’a pas immédiatement nié le rapport fait dans le Sunday Times, alléguant que le Premier ministre avait enfreint les règles de verrouillage lors du premier verrouillage en mai 2020. Trois sources ont déclaré à la publication que le secrétaire privé de M. Johnson, Martin Reynolds, avait invité des responsables à la soirée boissons dans un e-mail ajoutant pour les invités à BYOB (apportez votre propre bouteille/alcool).

Les e-mails sont considérés comme des preuves clés dans l’enquête de l’applicatrice de Whitehall, Sue Gray, sur le non-respect des règles à Downing Street pendant la pandémie.

La garden-party de mai aurait réuni 40 personnes alors que les restrictions de Covid étaient toujours en place.

Les restrictions permettant aux personnes de se mélanger à l’extérieur en groupes de six maximum n’ont été introduites que le 1er juin 2020 et ce n’est que le 4 juillet que deux ménages ont été autorisés à se mélanger à l’intérieur ou à l’extérieur.

L’un des témoins présumés a déclaré au Sunday Times que la garden-party était « une vraie beuverie ».

La cheffe adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a fustigé M. Johnson pour avoir « pris le pays pour des imbéciles » et a exhorté le rapport de Mme Gray à être publié dès que possible.

Elle a déclaré au Telegraph : « La culture du mépris total des règles semble avoir été ancrée dans la vie à Downing Street depuis le tout début de la pandémie.

« Quand une grande partie du pays était aux prises avec des étagères vides et un verrouillage total sans aucune réunion avec d’autres personnes autorisées, il semble que le n ° 10 ait organisé des fêtes dès le début.

« Boris Johnson et son équipe prennent le pays pour des imbéciles.

Il a poursuivi: « Le mercredi 20 mai, la semaine suivant cette photo, un haut responsable n ° 10 a invité les gens à » prendre un verre à distance « dans le jardin. »

M. Cummings a ajouté que lui et au moins un autre conseiller spécial avaient émis un avertissement « par écrit » déclarant que « cela semblait aller à l’encontre des règles et ne devrait pas se produire ».

Il a déclaré: «Nous avons été ignorés. J’étais malade et je suis rentré me coucher tôt cet après-midi-là, mais on m’a dit que cet événement s’était définitivement produit.

Express.co.uk a contacté No10 pour commenter la dernière réclamation.