Boris Johnson affronte le principal point d’achoppement du Brexit lors de son premier appel téléphonique avec Olaf Scholz | Politique | Des nouvelles

Et les deux dirigeants sont allés droit au but, promettant de travailler en étroite collaboration sur une série de questions clés, notamment la sécurité et le Brexit. Un porte-parole du numéro 10 a déclaré : « Le Premier ministre s’est entretenu ce soir avec le chancelier allemand Olaf Scholz pour le féliciter de sa nomination. « Le Premier ministre et le chancelier Scholz ont souligné la valeur fondamentale de la relation entre le Royaume-Uni et l’Allemagne, qui est motivée par la vision mondiale commune de nos pays. »

Le porte-parole a ajouté : « Ils ont convenu de l’importance du partenariat dans des domaines tels que la politique étrangère, le changement climatique et le commerce. Les deux dirigeants ont décidé de travailler pour approfondir et élargir davantage la relation.

« Les dirigeants ont discuté d’un certain nombre de questions internationales, y compris la situation actuelle à la frontière ukrainienne. Ils ont convenu de l’importance de s’engager avec la Russie pour désamorcer la situation et empêcher de nouvelles agressions.

« Ils se sont également tenus au courant des derniers développements relatifs à l’émergence de la variante Omicron dans leurs pays respectifs.

« Le Premier ministre et le chancelier Scholz se sont félicités de l’opportunité offerte par la présidence allemande du G7 en 2022 de s’appuyer sur les progrès réalisés sous la présidence britannique cette année.

« Le Premier ministre a souligné l’importance qu’il accorde à la résolution des problèmes très réels causés par la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord. Les deux dirigeants ont convenu qu’il était important de régler ce problème dès que possible

« Les dirigeants attendaient avec impatience de se revoir en personne à la première occasion. »

