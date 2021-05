Boris Johnson améliore les plans de dépenses de «nivellement» pour le Royaume-Uni avec une nouvelle équipe spéciale Politique | Nouvelles

Une équipe de fonctionnaires est en cours de constitution pour proposer des politiques au gouvernement sur la manière de «niveler» le pays. M. Johnson a fait du «nivellement» un élément clé de la campagne électorale des conservateurs en 2019, plusieurs politiques faisant leur entrée dans le discours de la reine d’hier.

Les responsables ont confirmé à POLITICO que le groupe de travail «niveler» est en cours de création, avec une responsabilité partagée entre Downing Street et le Cabinet Office.

Le directeur de l’unité relèvera directement de Simon Case, secrétaire du cabinet et chef de la fonction publique.

Le directeur dirigera une équipe d’environ 15 membres du personnel triés sur le volet au sein de la fonction publique, en collaboration avec Neil O’Brien, député conservateur de Harborough et ancien assistant du Trésor.

M. O’Brien a été récemment recruté pour conseiller le Premier ministre sur la manière de «niveler» le pays.

Cela vient après que la reine Elizabeth II a présenté hier le programme de «nivellement» du gouvernement.

Sa Majesté a souligné l’accent mis par le Premier ministre sur l’augmentation des investissements dans les infrastructures, les soins de santé et les technologies vertes pour créer plus d’emplois post-COVID.

Elle a déclaré: «La priorité de mon gouvernement est d’assurer un relèvement national de la pandémie qui rend le Royaume-Uni plus fort, plus sain et plus prospère qu’auparavant.

“Pour y parvenir, mon gouvernement améliorera les opportunités dans toutes les régions du Royaume-Uni, soutenant les emplois, les entreprises et la croissance économique et s’attaquant à l’impact de la pandémie sur les services publics.”

Avant les élections générales de 2019, qui ont vu M. Johnson et les conservateurs remporter une majorité massive de 80 sièges, le Premier ministre a promis de «niveler» les régions laissées pour compte du pays.

Le mois dernier, le Premier ministre a écrit aux ministres du cabinet pour leur ordonner de proposer des “plans ambitieux” pour faire passer le programme de nivellement du gouvernement d’une ambition à une réalité, selon des sources.

Le gouvernement publiera également un livre blanc historique sur la mise à niveau plus tard cette année, expliquant comment les interventions politiques amélioreront les moyens de subsistance à travers le pays «alors que nous nous remettons de la pandémie et de ses effets sur l’économie et les services publics».

Sur le site Web du gouvernement, une déclaration a déclaré: «Le Livre blanc – qui sera dirigé par le Premier ministre – se concentrera sur les défis tels que l’amélioration du niveau de vie, la croissance du secteur privé et l’augmentation et la diffusion des opportunités.

«Il accompagne les travaux entrepris pour réparer les dommages causés par Covid aux services publics, les arriérés dans les hôpitaux et les tribunaux étant prioritaires parallèlement aux rattrapages scolaires et aux emplois.»

Cependant, le Conseil de stratégie industrielle (ISC), un chien de garde du gouvernement dirigé par l’économiste en chef de la Banque d’Angleterre, a déclaré que les projets de «nivellement» de la Grande-Bretagne ont peu de chances de réussir.

Le chien de garde a déclaré que les plans reposaient trop sur les dépenses d’infrastructure et les programmes de financement ponctuels contrôlés depuis Westminster.

Andy Haldane, économiste en chef de la Banque d’Angleterre et directeur de l’ISC, a déclaré lors d’un événement organisé par l’Institute for Government: «On ne monte pas de haut en bas.

«Plutôt, vous montez de niveau de bas en haut.»