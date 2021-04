Boris Johnson annule les projets de pub pour lundi après la mort du prince Philip | Politique | Nouvelles

Les établissements d’accueil en Angleterre ont été fermés depuis le début de l’année en raison de la nécessité d’un troisième verrouillage national pour lutter contre la pandémie. Le premier ministre avait hâte de prendre un verre en public le 12 avril avec l’hospitalité en plein air pour rouvrir.

Cependant, M. Johnson a annoncé un changement de plans alors que le Royaume-Uni entre dans une période de deuil officiel après la mort du duc d’Édimbourg.

Le député d’Uxbridge avait parlé de son enthousiasme d’avoir réservé sa place au pub et à quel point il avait hâte de prendre une pinte.

Il a déclaré lors d’un briefing télévisé sur les coronavirus plus tôt cette semaine: “Lundi 12, j’irai moi-même au pub – et je porterai prudemment mais irréversiblement une pinte de bière à mes lèvres.”

Jusqu’à ce que les funérailles de la plupart des hauts responsables du gouvernement royal cessent, avec seulement les annonces essentielles de coronavirus attendues.

Les visites ministérielles et les interviews télévisées seront annulées, le Premier ministre annulant lundi son voyage prévu dans un pub pour marquer le début de la deuxième étape de sa feuille de route contre le coronavirus.

Bien que M. Johnson ait annulé sa propre visite au pub, des responsables ont déclaré que la réouverture de l’hospitalité ne serait pas affectée par la période de deuil suivant la mort du prince Philip.

S’exprimant à l’extérieur de Downing Street cet après-midi, le premier ministre a rendu hommage à la «vie extraordinaire» de service public du duc.

“Le prince Philip a gagné l’affection de générations ici au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde”, a-t-il déclaré.

«Il a contribué à diriger la famille royale et la monarchie afin qu’elles restent une institution indiscutablement vitale pour l’équilibre et le bonheur de notre vie nationale.

«Il était un environnementaliste et un champion du monde naturel bien avant qu’il ne soit à la mode.

«Avec son programme de récompenses du duc d’Édimbourg, il a façonné et inspiré la vie d’innombrables jeunes et, à des dizaines de milliers d’événements, il a nourri leurs espoirs et encouragé leurs ambitions.

Le Premier ministre a ajouté: «Nous nous souvenons du duc pour tout cela et surtout pour son soutien indéfectible à Sa Majesté la Reine.

«Pas seulement comme son épouse, à ses côtés tous les jours de son règne, mais comme son mari, sa« force et son séjour », de plus de 70 ans.

“Et c’est vers Sa Majesté et sa famille que les pensées de notre nation doivent se tourner aujourd’hui

“Parce qu’ils ont perdu non seulement une personnalité publique très aimée et très respectée, mais un mari dévoué et un père, un grand-père et, ces dernières années, un arrière-grand-père fier et aimant.”

Plus à venir…