Boris Johnson annule son voyage en Inde au milieu de la flambée du nombre de cas de Covid et des craintes de variantes

Le voyage d’oris Johnson en Inde a été annulé ce matin quelques jours à peine avant qu’il ne soit censé se dérouler au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus et d’une nouvelle variante dans le pays.

Le Premier ministre devait se rendre en Inde dans le cadre de sa campagne commerciale post-Brexit, l’essentiel des pourparlers ayant lieu lundi 26.

Cependant, le Royaume-Uni et l’Inde ont publié ce matin une déclaration commune révélant que le voyage avait été annulé et que M. Johnson parlerait plutôt au Premier ministre Narendra Modi plus tard ce mois-ci.

Ils ont déclaré: «À la lumière de la situation actuelle des coronavirus, le Premier ministre Boris Johnson ne pourra pas se rendre en Inde la semaine prochaine.

«Au lieu de cela, les Premiers ministres Modi et Johnson prendront la parole plus tard ce mois-ci pour convenir et lancer leurs plans ambitieux pour le futur partenariat entre le Royaume-Uni et l’Inde. Ils resteront en contact régulier au-delà de cela, et ont hâte de se rencontrer en personne plus tard cette année. »

La décision est intervenue alors que Delhi a été placée dans un verrouillage d’une semaine après qu’une augmentation record des cas de coronavirus a menacé de submerger le système de santé de la ville.

S’adressant aux radiodiffuseurs peu de temps après l’annonce, M. Johnson a déclaré qu’il était «tout à fait raisonnable» d’annuler son voyage en Inde compte tenu de la situation du coronavirus dans ce pays.

Le Premier ministre a déclaré que la liste rouge relevait de l’Agence britannique indépendante de sécurité sanitaire, ajoutant: «Mais Narendra Modi et moi sommes essentiellement arrivés à la conclusion que, très malheureusement, je ne pourrai pas poursuivre le voyage. Je pense qu’il est tout à fait raisonnable de reporter, étant donné ce qui s’est passé en Inde, la forme de la pandémie là-bas.

«Des pays du monde entier, y compris le nôtre, ont vécu cela. Je pense que tout le monde a énormément de sympathie pour l’Inde, ce qu’il vit.

«Et je veux juste souligner que c’est, nous allons y retourner, la relation entre le Royaume-Uni et l’Inde est d’une importance capitale, et je parlerai à Narendra Modi lundi, nous allons essayer de faites tout ce que nous pouvons, virtuellement.

L’Inde est aux prises avec une deuxième vague de Covid depuis le début du mois d’avril et dimanche, le pays a connu son pic le plus élevé en une seule journée à ce jour, avec 24 462 cas.

Plusieurs médecins des hôpitaux privés et gouvernementaux de Delhi ont déclaré qu’ils n’avaient plus de lits, a rapporté l’Independent.

Le voyage prévu de longue date de M. Johnson dans le pays était incertain depuis la semaine dernière après que des scientifiques aient sonné l’alarme sur une nouvelle variante de Covid identifiée pour la première fois en Inde.

On pense que la souche, qui a une «double mutation», est responsable de la forte augmentation des cas dans le pays.

Les principaux scientifiques britanniques ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la nouvelle souche devienne une «variante préoccupante», et les ministres sont confrontés à une pression croissante pour placer l’Inde sur la «liste rouge» des pays de quarantaine hôtelière.

Plus de 70 cas de la variante ont été identifiés en Angleterre et en Écosse, et certains cas ont été trouvés au Royaume-Uni qui n’étaient pas liés au voyage.

S’exprimant peu de temps avant l’annonce, on a demandé au ministre Christopher Pincher si le pays serait inscrit sur la «liste rouge». Il a déclaré à LBC: «Eh bien, la liste rouge est fréquemment examinée par les experts qui nous conseillent sur les domaines dans lesquels nous devrions appliquer les restrictions de voyage.

«Bien sûr, il sera réexaminé sous peu et soumis à un examen constant. Je sais que la variante qui est censée provenir de l’Inde fait actuellement l’objet d’une enquête.

«Nous n’en savons pas encore assez à son sujet pour comprendre sa transmissibilité et sa virulence, mais nous serons certainement guidés par la science et nous agirons aussi vite que nécessaire, quand nous en aurons besoin.»

Le Dr Susan Hopkins de Public Health England a déclaré hier qu’ils enquêtaient sur la souche mais ne savaient pas encore si elle avait augmenté la transmissibilité, la gravité ou l’évasion du vaccin.

Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres, a déclaré à Good Morning Britain: «D’après tout ce que j’ai vu, je suppose que cela deviendra une variante préoccupante.

“Quand cela devient une variante préoccupante, je serais assez surpris si l’Inde ne figurait pas sur la liste rouge.”

Andrew Hayward, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College London a déclaré que sa préférence était de «faire preuve de prudence et d’agir le plus tôt possible», mais que la décision était politique.

Cependant, le Dr Jeffrey Barrett, directeur de l’Initiative de génomique Covid-19 au Wellcome Sanger Institute, a déclaré que la variante devrait être «surveillée attentivement», mais ce n’est «probablement pas au niveau supérieur des mutations qui suscite le plus d’inquiétude».