Boris Johnson appelle à des restrictions COVID plus strictes au milieu de l’augmentation de la variante omicron

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi des restrictions plus strictes pour endiguer la propagation de la variante omicron, exhortant les Anglais à à nouveau travailler à domicile et exigeant des laissez-passer COVID-19 pour l’entrée dans les boîtes de nuit et les grands événements.

Johnson a déclaré qu’il était temps d’imposer des mesures plus strictes pour éviter un pic d’hospitalisations et de décès alors que la nouvelle variante du coronavirus se propage rapidement dans la communauté.

« Il est devenu de plus en plus clair qu’omicron se développe beaucoup plus rapidement que la variante delta précédente et se propage rapidement dans le monde entier », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Ce qui est le plus inquiétant, c’est qu’il existe des preuves que le temps de doublement de l’omicron pourrait actuellement être compris entre deux et trois jours. »

Johnson a déclaré que 568 cas de la variante omicron ont été confirmés jusqu’à présent à travers le Royaume-Uni, et « le vrai nombre sera certainement beaucoup plus élevé ».

Le Premier ministre britannique Boris Johnson quitte le 10 Downing Street pour assister à la session hebdomadaire des questions du Premier ministre au Parlement à Londres, le mercredi 13 janvier 2021. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

LA VARIANTE OMICRON COVID-19 APPORTE DES RESTRICTIONS IMPOPULES

Il a déclaré que bien qu’il n’y ait pas encore de données complètes sur la dangerosité de l’omicron, l’augmentation des taux d’hospitalisation en Afrique du Sud, où la variante a été détectée pour la première fois, suggère qu’elle a le potentiel de causer des dommages.

Les scientifiques de la UK Health Security Agency ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la variante omicron devienne la souche dominante en Grande-Bretagne au cours des deux à quatre prochaines semaines. L’agence a déclaré jusqu’à présent que la plupart des cas se trouvaient à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

Un grand rassemblement d’étudiants pendant le week-end d’Halloween a incité un lycée de New York à fermer, selon un rapport local.

Les restrictions plus strictes donneront au gouvernement le temps de mettre des coups de rappel dans plus d’armes. Les autorités se sont fixées pour objectif d’offrir des injections de rappel à tous les adultes d’ici la fin janvier.

L’UNION EUROPÉENNE MULLE LES VACCINATIONS OBLIGATOIRES CONTRE LA COVID-19

Johnson a déclaré qu’à partir de lundi prochain, les gens devraient travailler à domicile si possible. À partir de vendredi, l’obligation légale de porter un masque facial sera étendue à la plupart des lieux publics intérieurs en Angleterre, y compris les cinémas. La semaine prochaine, avoir un laissez-passer COVID-19 montrant qu’une personne a reçu les deux doses de vaccin sera obligatoire pour entrer dans les boîtes de nuit et les lieux très fréquentés.

Les salles de concert et les boîtes de nuit, qui ont longtemps résisté aux passeports vaccinaux, ont qualifié la nouvelle de dévastatrice pour une industrie qui vient de reprendre pied après des périodes prolongées de fermeture et de restrictions. Le coup est particulièrement dur avant la période cruciale de Noël et du Nouvel An, ont déclaré des responsables de la salle de concert.

Les gens attendent dans une file d’attente pour recevoir un vaccin contre le COVID-19 dans un centre temporaire installé au stade de football Selhurst Park à Croyden, au sud de Londres, le 4 février 2021. (JUSTIN TALLIS/. via .)

Mercredi, le gouvernement britannique a signalé 51 342 autres cas quotidiens confirmés de COVID-19, avec 161 décès supplémentaires. Dans l’ensemble, la Grande-Bretagne a enregistré plus de 146 000 décès dans le cadre de la pandémie, le deuxième pire nombre de morts en Europe après la Russie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’annonce est intervenue alors que Johnson et son gouvernement faisaient face à une pression croissante pour expliquer les informations selon lesquelles le personnel de Downing Street a profité d’une fête de Noël qui a enfreint les règles du pays sur les coronavirus l’hiver dernier, lorsque les cas de la variante delta ont grimpé en flèche et que les gens ont été interdits d’organiser la plupart des rassemblements sociaux. Johnson a ordonné mercredi une enquête et s’est dit « furieux » de la situation.

Les révélations ont mis en colère de nombreuses personnes en Grande-Bretagne, les critiques affirmant qu’elles sapent fortement l’autorité du gouvernement conservateur de Johnson en imposant des restrictions sur les virus.