Boris Johnson appelle au «bon sens» alors que les principales règles de Covid sont supprimées | Politique | Nouvelles

Boris Johnson discute de l’avenir des règles de distanciation sociale

M. Johnson a déclaré que le moment était venu pour les gens de prendre leurs propres décisions sur la manière de protéger les autres. Mais il les a exhortés à ne pas «jeter la prudence au vent» une fois que les restrictions auront pris fin lundi. Il a déclaré hier au n ° 10: «Ce déverrouillage représente un pas très considérable sur le chemin du retour à la normalité et je suis convaincu que nous pourrons aller plus loin. Le premier ministre a appelé les gens à «protéger les gains» réalisés en réduisant le taux d’infection.

Le niveau d’alerte Covid a été ramené de 4 à 3 suite à une baisse des cas et des décès, sur avis des chefs médicaux. L’étape 3 de la feuille de route hors verrouillage permet aux personnes en Angleterre de se rencontrer à l’intérieur pour la première fois depuis le Nouvel An, en groupes jusqu’à six et de deux ménages.

Le feu vert pour la plus grande levée des restrictions est intervenu après qu’aucun décès de Covid n’a été notifié hier en Angleterre, en Écosse et en Irlande du Nord – quatre décès ont été enregistrés au Pays de Galles, contre deux la veille.

À partir de lundi, les gens pourront s’asseoir à l’intérieur des pubs et des restaurants; le service de table et le port du masque pour le personnel seront toujours appliqués. Les cinémas, les théâtres, les salles de concert et les centres de conférence seront autorisés à rouvrir tandis que les nuitées dans les maisons, les hôtels, les chambres d’hôtes et les auberges de jeunesse pourront revenir.

Les élèves n’auront plus à porter de masques Covid dans les salles de classe et l’enseignement en face à face pourra reprendre pour tous les étudiants universitaires.

Les résidents des foyers de soins peuvent désormais avoir cinq visiteurs réguliers, au lieu des deux actuels, avec plus de liberté pour partir.

Le Premier ministre a exhorté les Britanniques à ne pas “ jeter la prudence au vent ” une fois que les restrictions auront pris fin lundi (Image: .)

Décrivant les changements radicaux, M. Johnson a déclaré: «Nous annonçons la plus grande étape de notre feuille de route et cela nous permettra de faire bon nombre des choses que nous aspirions à faire depuis longtemps.

«Alors protégeons ces acquis en continuant à faire preuve de prudence et de bon sens.»

Il a poursuivi: «Nous faisons un pas vers ce moment où nous apprenons à vivre de manière responsable avec Covid, où nous cessons finalement de nous fier aux décrets gouvernementaux détaillés et de prendre nos propres décisions – sur la base des meilleurs conseils scientifiques – sur la manière de protéger nos familles. et ceux qui nous entourent.

Les gens devraient se prononcer eux-mêmes sur les précautions à prendre pour se protéger et protéger les autres contre l’infection à coronavirus, a-t-il déclaré.

«Nous mettons à jour les directives sur les contacts étroits entre amis et famille, exposant les risques pour chacun de faire ses propres choix.

Chris Whitty a déclaré que l’assouplissement du verrouillage devait être fait “ soigneusement et régulièrement ” (Image: .)

«Cela ne signifie pas que nous pouvons soudainement jeter la prudence au vent.

«En fait, plus d’un an après le début de cette pandémie, nous savons tous que des contacts étroits, comme les câlins, sont un moyen direct de transmettre cette maladie.

«Je vous exhorte donc à réfléchir à la vulnérabilité de vos proches – s’ils ont reçu un vaccin, une ou deux doses, et s’il a eu le temps que ce vaccin entre en vigueur.»

Le PM a ajouté: «N’oubliez pas que l’extérieur est toujours plus sûr que l’intérieur. Et si vous vous réunissez à l’intérieur, n’oubliez pas d’ouvrir une fenêtre et de laisser entrer l’air frais.

«Et quoi que vous décidiez, je dois vous demander de continuer à suivre la distanciation sociale lorsque vous n’êtes pas avec vos amis et votre famille, y compris dans les lieux de travail, les magasins, les pubs, les restaurants et autres.»

Le niveau d’alerte Covid a été réduit de 4 à 3 suite à une baisse des cas et des décès (Image: PA)

Le Premier ministre a averti que les épidémies à travers le monde montraient qu’une vigilance continue à propos de Covid était nécessaire: «Il suffit de regarder la situation très triste dans d’autres pays pour voir le potentiel mortel de ce virus et nous devons continuer à lutter contre la propagation des variantes ici. au Royaume-Uni.”

Le pays est sur la bonne voie pour la levée de la majorité des restrictions restantes de Covid le 21 juin, a promis M. Johnson, mais il a résisté aux appels pour mettre fin au verrouillage prématurément.

«Le secret du succès que nous avons eu jusqu’à présent est que nous avons été guidés par les données et nous avons laissé le temps de voir l’effet de chaque étape successive sur la feuille de route.

«Nous pensons que c’est prudent, nous pensons que nous pouvons le faire, mais cela doit être fait avec prudence.

«Je pense que nous voudrons avoir le temps de voir les effets.»

Le professeur Chris Whitty, conseiller médical en chef du gouvernement, a déclaré que l’assouplissement du verrouillage devait être fait «soigneusement et régulièrement».

Il a averti que la variante du virus identifiée pour la première fois en Inde «commence à se propager dans certaines régions du pays. Les menaces sont considérablement réduites, mais il reste encore quelques problèmes résiduels sur lesquels nous devons surveiller de très près ».

Sir Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef du gouvernement, a déclaré que les vaccins offraient une bonne protection contre la mort et les maladies graves: «Tout va dans le sens où les vaccins produisent des réductions très efficaces. Ils réduisent également la transmission continue.

Sir Patrick Vallance a déclaré que les vaccins offraient une bonne protection contre la mort et les maladies graves (Image: .)

“Cela indique une augmentation plus faible que ce à quoi vous auriez pu vous attendre avec une autre vague.”

Mark Harper, président du Covid Recovery Group des députés conservateurs qui veulent une sortie plus rapide du verrouillage, a exhorté hier soir M. Johnson à supprimer toutes les règles de distanciation sociale à partir du 21 juin. à venir de lundi prochain. Ceci est clairement justifié par les données très positives.

«Se débarrasser de la distanciation sociale est crucial pour la survie même de nombreux secteurs de notre économie tels que l’hôtellerie, qui ne peuvent tout simplement pas gagner d’argent et payer des salaires avec une distanciation sociale en place.

«Je salue également la confirmation du Premier ministre qu’il fournira des éclaircissements sur l’étape 4, prévue à partir du 21 juin, d’ici la fin du mois.

«Les données soutiennent et continueront de soutenir complètement la fin de la distanciation sociale.»

M. Harper a ajouté: «Je salue également le fait que le Premier ministre ait clairement indiqué que nous devrons tous apprendre à vivre avec le virus, cesser de nous fier aux décrets du gouvernement et prendre nos propres décisions pour équilibrer les risques dans notre vie.