Boris Johnson applaudit le « brillant » vaccin AstraZeneca pour avoir sauvé « des millions de vies » | Politique | Des nouvelles

Le 30 décembre 2020, le Royaume-Uni a été le premier pays à approuver le vaccin d’Oxford-AstraZeneca après des mois d’essais cliniques. Le Jenner Institute de l’Université d’Oxford s’est d’abord associé à la société privée Vaccitech avant que l’Oxford Vaccine Group n’intervienne également.

L’université acclamée a reçu un financement des gouvernements britannique et américain et a signé un accord de licence avec AstraZeneca en mai 2020.

Selon le gouvernement de Boris Johnson, plus de 88 millions de livres sterling d’argent public ont été investis dans le développement et la fabrication du vaccin dans son ensemble.

Le Premier ministre britannique a publié une déclaration félicitant les scientifiques à l’origine du vaccin pionnier un an plus tard.

Boris Johnson a déclaré : « Notre combat contre Covid au Royaume-Uni et dans le monde n’aurait pas été possible sans le vaccin Oxford-AstraZeneca.

« Développé par de brillants scientifiques à Oxford et délivré sans but lucratif grâce à AstraZeneca, ce vaccin a fourni 50 millions de doses au public britannique et plus de 2,5 milliards à plus de 170 autres pays.

« Nous pouvons tous être incroyablement fiers – et reconnaissants – d’un jab qui a sauvé des millions de vies. »

Utilisé dans le monde entier, le vaccin d’Oxford-AstraZeneca a été approuvé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Après que des rapports aient montré un lien possible entre la dose de vaccin et les caillots sanguins, l’OMS a examiné les allégations et a déclaré que les avantages du vaccin l’emportaient sur ses risques potentiels.

Il a ajouté: « Je suis incroyablement fier du rôle que le Royaume-Uni a joué dans le développement, la recherche et la fabrication de vaccins et de traitements révolutionnaires pendant la pandémie. »

« Les vaccins sont le meilleur moyen de protéger les gens contre COVID-19, et j’exhorte tout le monde à jouer son rôle dans cette mission nationale – retroussez vos manches et obtenez vos jabs. »