Boris Johnson attend avec impatience une pinte et une coupe de cheveux – aucun plan pour ralentir la feuille de route en dehors du verrouillage | UK | Nouvelles

La feuille de route de Boris Johnson indiquait la réouverture des écoles le lundi 8 mars, suivie de rassemblements en plein air de six personnes ou de deux ménages à partir du 29 mars, la « règle de six » permettant le retour des réunions en plein air. Les magasins, les coiffeurs, les gymnases et l’hospitalité en plein air sont signalés pour la réouverture le 12 avril, tandis que deux ménages pourront peut-être se mélanger dans des maisons à partir du 17 mai.

Les mesures de distanciation sociale resteront en place jusqu’au 21 juin au plus tôt.

S’adressant à la conférence virtuelle de printemps du Parti conservateur – où il a également comparé le Parti travailliste à «un groupe de girouettes instables» – M. Johnson a déclaré qu’il restait optimiste quant à la poursuite du plan du gouvernement.

Il a déclaré: «Je ne vois absolument rien dans les données qui me dissuade de poursuivre notre feuille de route vers la liberté.

«Dans quelques jours, je vais enfin pouvoir aller chez les barbiers.

« Mais plus important que ça, je vais pouvoir descendre la rue et prudemment, mais de manière irréversible, je vais boire une pinte de bière au pub. »

Le lundi 29 mars, des groupes de six personnes, dont deux ménages, pourront à nouveau se retrouver dans les parcs et jardins à la fin de la commande de rester à la maison.

Une salle de sport et des installations de loisirs en plein air seront également ouvertes, notamment des piscines en plein air, des courts de tennis, des terrains de basket-ball et d’autres installations sportives de plein air.

Les coiffeurs et les pubs – s’ils servent des gens à l’extérieur – seront autorisés à rouvrir à partir du 12 avril.

LIRE LA SUITE: Eurostar « manque de temps », comme l’a dit le Royaume-Uni à « trouver de l’argent »

Le gouvernement britannique a insisté pour que le déploiement de la vaccination se poursuive comme prévu.

Un porte-parole a déclaré: « Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de vaccination et chacun recevra sa deuxième dose dans les 12 semaines suivant sa première. »