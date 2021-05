Boris Johnson attribue le succès du Brexit à une série de victoires électorales historiques | Politique | Nouvelles

Boris Johnson interroge Beth Rigby de Sky

Le rebond a vu le bastion travailliste de Hartlepool élire son premier député conservateur, car une vague bleue a donné au parti une majorité de près de 7 000 personnes dans la ville. Les conservateurs ont pris le contrôle des conseils à travers le pays et le premier ministre jubilatoire a déclaré: «Les gens veulent un parti et un gouvernement qui se concentrent sur eux, axés sur le changement. M. Johnson a déclaré que Hartlepool avait donné son approbation à son gouvernement pour assurer un départ réussi de l’UE. Il a déclaré le

résultat «un mandat pour nous de continuer à travailler non seulement pour les gens de Hartlepool, pas seulement pour les gens du Nord-Est, mais pour tout le pays».

Alors que le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a admis que son parti avait «perdu sa connexion» aux électeurs, un énorme trou a été percé dans son mur rouge avec une grande victoire pour les conservateurs dans la course à la mairie de Tees Valley.

L’étoile montante Ben Houchen a été réélue sur un glissement de terrain des trois quarts du scrutin, donnant aux conservateurs deux parties de leur objectif «triplé» de succès électoraux.

Les sources du parti hier soir avaient de grands espoirs de conserver également le siège du maire des West Midlands lorsque le résultat sera annoncé aujourd’hui.

Partout au pays, les conservateurs ont pris des conseils dans le Northumberland, Harlow, Redditch, Dudley plus Nuneaton et Bedworth.

Lors de la célébration d’hier à Hartlepool, le Premier ministre a déclaré que les électeurs voulaient désormais les avantages de la libération de Bruxelles et de passer des «coups au boulot».

Alors qu’un géant gonflable Boris se dressait devant des partisans ravis, M. Johnson a déclaré: «S’il y avait une leçon à tirer de toute cette campagne électorale … dans tout le Royaume-Uni, c’est que le public veut que les politiciens se concentrent sur leurs besoins. et leurs priorités.

«Traverser la pandémie et faire en sorte que nous reconstruisions ensuite mieux – et vous pouvez voir certaines des preuves de la confiance économique dont la Banque d’Angleterre a parlé, la perspective d’un très fort rebond au second semestre. . Les gens veulent que nous nous concentrions sur cela.

«C’est un endroit qui a voté pour le Brexit, et nous avons réussi le Brexit.»

M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni pourrait reprendre le contrôle de ses frontières et prendre des mesures indépendamment de l’UE, telles que le déploiement de vaccins Covid et le blocage de la Super League européenne séparatiste du football.

Il a ajouté: «Nous sommes en mesure de faire les choses un peu différemment en ce qui concerne le déploiement des vaccins qui a été si important, et capables de le faire plus rapidement que les autres pays européens. C’est donc une question de livraison. Il s’agit de continuer. C’est le mandat que les gens nous ont confié.

«Cette élection montre que les gens veulent un parti et un gouvernement axés sur eux, axés sur le changement.» M. Johnson a déclaré que les électeurs étaient attirés par les projets du gouvernement pour le nord-est, y compris une zone d’entreprise «freeport» à travers Teesside et un nouveau campus du Trésor à Darlington.

Des emplois hautement rémunérés et hautement qualifiés profitaient à la région grâce à la fabrication locale d’éoliennes dans le cadre de la «révolution industrielle verte» du gouvernement, a-t-il déclaré.

«Les gens comprennent cela, ils peuvent le voir et ce sont les types d’emplois qui sont non seulement bien rémunérés, mais également hautement qualifiés.» M. Johnson a de nouveau souligné que les électeurs avaient récompensé son gouvernement pour avoir tenu sa promesse du Brexit.

«Ils peuvent voir que nous l’avons fait. Ils peuvent voir que nous avons livré. Ce que les gens veulent que nous fassions maintenant, c’est de continuer à faire tout le reste.

«Le premier est de poursuivre le déploiement des vaccins, en veillant à ce que nous passions des jabs, des jabs, des jabs, aux emplois, aux emplois, aux emplois. Assurez-vous que nous avons une forte reprise économique, mais poursuivez ensuite le projet massif pour ce pays … et cela s’unit et se nivelle.

«Il y a du génie, du talent, de l’enthousiasme, du flair et de l’imagination partout dans le pays, mais les opportunités ne sont pas uniformément réparties. C’est ce que nous essayons de changer. »

M. Johnson a félicité Jill Mortimer, la première conservatrice de Hartlepool et la première femme députée: «Elle a été une merveilleuse candidate et s’est battue très, très fort pour chaque vote, je pense qu’elle sera une merveilleuse députée.

Il y a eu un swing de 16 pour cent du parti travailliste car elle a été soutenue par 15 529 voix – une majorité de 6 940 sur le Dr Paul Williams.

La fermière et conseillère du North Yorkshire a déclaré qu’elle était «immensément fière d’être la première députée conservatrice à Hartlepool.

«C’est un résultat vraiment historique et une journée mémorable.

«Les travaillistes ont pris les gens de Hartlepool pour acquis pendant trop longtemps. J’ai entendu cela maintes et maintes fois sur le pas de la porte. Les gens ont parlé. Il est temps de changer. »

Mme Mortimer a ajouté: «Les gens ont voté pour ce changement positif d’emplois et d’investissement, et c’est exactement ce que je vais offrir.»

En Ecosse, la Première ministre Nicola Sturgeon a déclaré que son SNP était sur la bonne voie pour revenir au pouvoir, mais a affirmé qu’une majorité pure et simple était «un très, très long coup».