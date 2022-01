Boris Johnson au bord du gouffre alors que le Cabinet s’en prend au Premier ministre au sujet des règles de Covid – La guerre civile conservatrice éclate | Politique | Des nouvelles

Le chancelier Rishi Sunak est le dernier nom à avoir émergé pour être en faveur de la réduction à cinq jours du temps nécessaire aux personnes atteintes de Covid pour se mettre en quarantaine. On pense que le député de Richmond pense que la réduction aiderait à maintenir l’économie en marche, car des milliers d’entreprises craignent d’être paralysées par une pénurie de personnel.

La pression accrue pour l’action intervient après que les États-Unis ont pris des mesures similaires pour réduire la quarantaine à la fin du mois dernier.

La semaine dernière, M. Johnson a exclu le Royaume-Uni en déclarant: « Nous continuerons d’examiner les périodes d’infectiosité, mais l’essentiel est que nous ne voulons pas relâcher les gens sur le lieu de travail alors qu’ils sont toujours contagieux.

« Et le risque est que vous multipliiez par trois le nombre de personnes qui retournent sur le lieu de travail et qui sont contagieuses.

« Donc, vous pourriez avoir un effet pervers sur la main-d’œuvre si vous voyez ce que je veux dire, c’est donc l’argument que nous examinons. »

L’ancien ministre du cabinet, Sir John Redwood, a déclaré: « M. Sunak a raison de soutenir la réduction de la période d’isolement pour les personnes qui ne se sentent pas mal. »

Le député du nord-ouest du Leicestershire, Andrew Bridgen, a ajouté: « La plus grande menace pour le NHS et en fait pour tous les services et entreprises essentiels est l’absentéisme forcé en raison de l’auto-isolement en raison des niveaux élevés d’infection.

« L’Amérique a ramené l’auto-isolement à cinq jours, je pense que nous pouvons faire de même. »

Au milieu des demandes croissantes des députés, Mark Harper, le président conservateur du groupe de récupération Covid sceptique au verrouillage, a également indiqué hier soir que le Premier ministre était prêt pour une révolte dévastatrice s’il tentait de continuer à imposer des mesures du plan B au public.

Les mesures expirent le 26 janvier et M. Johnson devra procéder à un nouveau vote à la Chambre des communes s’il souhaite les prolonger.

Lorsque le Plan B a été présenté pour la première fois, plus de 100 députés conservateurs ont rejeté les mesures supplémentaires.

M. Johnson a été contraint de compter sur le soutien des travaillistes pour faire passer les restrictions au-delà de la ligne.

S’adressant au Financial Times, M. Harper a mis en garde le Premier ministre contre un nouveau vote : « Je pense qu’il y aura encore plus de gens contre.

« Je pense que l’argument intellectuel est maintenant encore plus faible. »