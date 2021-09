Boris Johnson au bord du gouffre: les conservateurs brisent les rangs pour un plan fiscal sur l’abattage – craintes pour les prochaines élections | Politique | Nouvelles

in

Le Premier ministre devrait dévoiler aujourd’hui une augmentation de 1,25% des cotisations d’assurance nationale afin de lever des fonds pour réparer le système de protection sociale défaillant. Les 10 milliards de livres sterling et 11 milliards de livres sterling par an qui devraient être collectés aideront également le NHS à faire face à l’arriéré causé par la pandémie de coronavirus.

Cependant, avec le plan qui brise l’engagement du manifeste électoral du Parti conservateur de 2019 de ne pas augmenter la taxe, M. Johnson a été averti qu’il risquait l’indignation du public lors des urnes.

Les anciens dirigeants conservateurs William Hague et Sir Iain Duncan Smith ont tous deux sonné l’alarme au sujet des propositions qui devraient être dévoilées aux Communes plus tard dans la journée.

Lord Hague a déclaré que rompre la promesse faite au public deviendrait un “moment déterminant” pour M. Johnson, avertissant que les électeurs pourraient ne pas faire confiance aux futurs engagements pris par les conservateurs.

« Les inconvénients politiques d’être vu revenir sur une telle promesse sont très importants : une perte de crédibilité lors de la prise d’engagements électoraux futurs, un brouillage de la distinction entre les philosophies conservatrice et travailliste, un cri de recrutement pour les partis marginaux de droite, et un l’impression donnée au monde que le Royaume-Uni se dirige encore vers des impôts plus élevés”, a-t-il écrit dans le Times.

“Cela représente un prix extrêmement élevé, et si j’étais toujours dans le cabinet, je serais du côté très réticent de l’argument concernant le financement des soins sociaux par le biais d’une augmentation d’impôt considérée comme une rupture d’une promesse électorale.”

Sir Iain a accusé le plan d’être une « imposture » et a déclaré qu’il ne résoudrait pas les problèmes de protection sociale.

Pendant ce temps, Jake Berry, président du groupe influent du Northern Research Group des députés conservateurs du mur rouge, a déclaré que les propositions étaient « intrinsèquement injustes ».

Les députés de Rossendale et Darwen se sont prononcés contre une taxe qui frapperait également tous les Britanniques qui travaillent, plutôt que de facturer un taux plus élevé à ceux qui perçoivent un salaire plus élevé.

M. Berry a écrit dans The Sun: “C’est le contraire du programme de nivellement de ce gouvernement. Il est en train de se niveler vers le bas.”

Malgré les craintes des députés conservateurs, le sondeur James Johnson de JL Partners affirme qu’une augmentation de l’assurance nationale est l’un des moyens les plus populaires de collecter des fonds pour financer les soins sociaux.

Cependant, dans un avertissement au Premier ministre, il a déclaré que le soutien actuel à la taxe pourrait rapidement diminuer une fois que l’augmentation sera introduite et commencera à toucher les salaires des travailleurs.

Il a déclaré: “Le public change rapidement d’avis, et si une augmentation d’impôt est perçue comme injuste, alors le soutien pourrait se dérouler rapidement.”

M. Johnson a informé ce matin son cabinet des projets de réforme du financement de la santé et des soins.

Plusieurs membres de la haute équipe du Premier ministre seraient également nerveux au sujet des implications du plan de protection sociale.

On pense que l’un d’eux est tellement en colère contre les intentions de M. Johnson de supprimer l’engagement du manifeste qu’il envisage même sa position.

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a admis hier qu’il n’était “pas à l’aise de rompre les promesses du manifeste”.

Au cours du week-end, Jacob Rees-Mogg a écrit dans le Sunday Express pour exprimer publiquement ses préoccupations.

Il a averti que lorsque George Bush père a rompu sa promesse de « prêts mes lèvres, pas de nouvelles taxes » en 1988, il a perdu les prochaines élections.

M. Ress-Mogg a écrit : « Les électeurs se sont souvenus de ces mots après que le président Bush les eut oubliés.