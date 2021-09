Boris Johnson au bord du gouffre: un avertissement grave émis quant au Premier ministre après le discours de Starmer – la crise se profile | Politique | Nouvelles

in

Dans des conclusions susceptibles de mettre les nerfs à vif, des sondages instantanés après le discours du leader travailliste à Brighton indiquent qu’il a été un succès auprès des Britanniques. Un sondage d’Opinium a révélé que 63% étaient d’accord avec Sir Keir Starmer, tandis que 57% ont déclaré qu’il semblait fort et 63% ont déclaré qu’il avait l’air compétent.

Au total, 1 330 personnes ont vu des extraits du discours avant d’être invitées à donner leur avis.

Le discours de Sir Keir a duré plus d’une heure et demie et a exposé sa vision large de la Grande-Bretagne.

Il a attaqué le corbynisme et M. Johnson alors qu’il s’engageait une fois de plus à faire du travail une machine à gagner les élections.

Il y a quelques semaines, Opinium a mené une enquête similaire auprès des électeurs leur montrant le premier discours de M. Johnson en tant que dirigeants conservateurs.

Par rapport à la réception de Sir Keir, il a révélé que 51% étaient d’accord avec ce que M. Johnson avait à dire, 52% pensaient que cela montrait qu’il était fort et seulement 46% pensaient qu’il avait l’air compétent.

Le succès du déploiement du vaccin et la sympathie du public pour faire face à la pandémie de coronavirus ont renforcé la popularité du Premier ministre ces derniers mois.

Pendant ce temps, Sir Keir a été accusé d’avoir tiré sur la touche et de ne pas être constructif au moment d’une crise nationale.

La pandémie étant largement terminée, le dernier sondage sur Sir Keir avertira M. Johnson que l’humeur du public pourrait changer.

Dans son discours à la conférence du parti travailliste, Sir Keir a attaqué M. Johnson pour être un « filou » inapte à être Premier ministre.

Il cherchait à se présenter comme un sérieux prétendant au n°10, affirmant sous sa direction quel pays « ira de l’avant ».

“Je pense que c’est un showman qui n’a plus rien à montrer.

“Je pense que c’est un filou qui a réalisé son seul tour.”

À un autre moment du discours, il a réitéré une vieille blague racontée par M. Johnson se décrivant comme un “idiot joyeux”.

Il a accusé le Premier ministre d’une attitude selon laquelle “les règles ne s’appliquent pas à lui”.

Le leader travailliste a aperçu le voyage de Dominic Cummings au château de Barnard, Matt Hancock enfreignant les règles de verrouillage et les tentatives de M. Johnson d’éviter l’auto-isolement des coronavirus lorsqu’il est cinglé par l’application NHS.

La semaine prochaine, les conservateurs se réuniront à Manchester pour leur conférence de parti gagnée.

M. Johnson aura l’occasion de faire sa propre présentation aux électeurs conservateurs alors qu’il cherche à réfléchir à ses réalisations depuis son entrée à Downing Street et à décrire ses plans pour l’avenir.

Il prononcera son discours le 6 octobre.